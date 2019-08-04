2,8 млн гектаров леса в труднодоступной местности горит в РФ по данным на 4 августа, сообщает Авиалесоохрана.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии (1,2 млн гектаров), Красноярском крае (861 тысяча га) и Иркутской области (638 тысяч га).

Напомним, сибиряки записывали видеообращения, собирали подписи под петицией и устраивали пикеты с требованием ввести режим ЧС и потушить пожары в Сибири, которые отравляют гражданам воздух.

В Барнауле даже фиксировалось превышение допустимых нормативов по содержанию в воздухе продуктов горения.

По приказу президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров подключили авиацию Минобороны. Ведомству за три дня удалось потушить пожары на площади 450 тысяч га.

Против красноярских чиновников возбудили уголовное дело из-за непринятых мер реагирования в ситуации, когда пожары начинали разгораться.