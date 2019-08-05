Чиновники скрывали реальную ситуацию по лесным пожарам в Сибири

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокурора Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова.

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет", – сказал Федосов.

Он подчеркнул, что недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.

Другой проблемой Федосов назвал волокиту, из-за которой региональные власти сразу не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

По его словам, зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками международного молодежного форума "Бирюса" назвал лесные пожары в регионе нормальной ситуацией.

На данный момент в тушении лесных пожаров в Сибири и Дальнего Востока участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Минобороны также создало свою группировку. Несколько тысяч добровольцев помогают в тушении возгораний.

В МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. После проведенной авиаразведки удалось выяснить, что большая часть очагов расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной стало неосторожное обращение человека с огнем.