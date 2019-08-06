Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки

Выявлены факты намеренного поджога лесов в Иркутской области с целью скрыть незаконные вырубки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.
"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки", — заявил Куренной на интернет-канале "Эфир".
Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил, что можно достоверно говорить об искажениях информации по лесным пожарам в Иркутской области.
Местные власти, по словам прокурора, предоставляли недостоверные сведения о возгораниях, расстояния до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.
Комментарии
Да, ладнааа? О_о
Два месяца ВСЕ говорили, что это - маскировка вырубок и поджоги!
Никаких труднодоступных пожаров нет!
В отставку верхушку Красноярского края! В отставку главу МЧС! В отставку Недимона!
Сколько можно обманывать?
Ну хорошо, срубил ты 4000 сосен в Якутии. Потом их через всю Планету в Китай везти? Так они брилиантовыми станут.
От якутска до границы с китаем 1800 км. по Ж.Д. Это не далеко
6.08.2019 19:13
А нам говорят по ТВ, что там непроходимая тайга. Только вертолетом можно долететь.
Почему-то пожары авиация тушет. Значит по другому нельзя, местность непроходимая, тайга, болота, реки без мостов.
- гость -
6.08.2019 19:13
А нам говорят по ТВ, что там непроходимая тайга. Только вертолетом можно долететь
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Вам много чего говорят по ТВ.