Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки

Выявлены факты намеренного поджога лесов в Иркутской области с целью скрыть незаконные вырубки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки", — заявил Куренной на интернет-канале "Эфир".

Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил, что можно достоверно говорить об искажениях информации по лесным пожарам в Иркутской области.

Местные власти, по словам прокурора, предоставляли недостоверные сведения о возгораниях, расстояния до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.