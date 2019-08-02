Скорость распространения пожаров в Сибири снизилась в пять раз

Пожарные за последние сутки ликвидировали 19 природных очагов возгорания в Сибири и на Дальнем Востоке, более чем в пять раз сократив ежедневный прирост площадей лесных пожаров, сообщает МЧС России.

Данные результаты были озвучены на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Должен отметить, что на еженедельных селекторах, начиная с мая, мы неоднократно обращали внимание на пожары в Сибири, обращали внимание на недостаточность мер, которые предпринимали субъекты", — подчеркнул Зиничев.

Он отметил, что в настоящее время в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае зарегистрировано 388 действующих пожаров.

Также на заседании сообщили, что на текущий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле находятся три лесных пожара, действующие в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Ранее против чиновников возбудили уголовное дело из-за пожаров в Сибири. По версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров.