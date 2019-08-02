Скорость распространения пожаров в Сибири снизилась в пять раз

Пожарные за последние сутки ликвидировали 19 природных очагов возгорания в Сибири и на Дальнем Востоке, более чем в пять раз сократив ежедневный прирост площадей лесных пожаров, сообщает МЧС России.
Данные результаты были озвучены на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев.
"Должен отметить, что на еженедельных селекторах, начиная с мая, мы неоднократно обращали внимание на пожары в Сибири, обращали внимание на недостаточность мер, которые предпринимали субъекты", — подчеркнул Зиничев.
Он отметил, что в настоящее время в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае зарегистрировано 388 действующих пожаров.
Также на заседании сообщили, что на текущий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле находятся три лесных пожара, действующие в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.
Ранее против чиновников возбудили уголовное дело из-за пожаров в Сибири. По версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров.
Комментарии
Все
Все благодаря вмешательству путена. Приехал в Иркутскую область - уровень воды сразу упал. Сказал потушить пожары - сразу потушились.
Вот из Иркутской области уехал - вода опять пониматься начала.
Нет, это авальный с лесом разобрался. Он в Кировской области лесом уже занимался. Специалист по лесу
Три недели вся Сибирь задыхается, а они говорили, что фигня - всегда так. И по телеку молчёк. А вопли народа власть мимо ушей пропускала. И как только Трамп Путину позвонил и спросил: "Чё у тебя там горит-воняет?", так все сразу кааак накинулись, да кааак давай тушить. По ящику только и показывают пожарных с брансбойтами А не позвони дядя Сэм, так и сгорело бы всё к чертям. Дурдом, короче...
Пуйло муйло
гость 19:17
ага авальный нам еще пенсионный возраст повысил, тарифы жкх и цены на все
Трамп разобрался, Трамп наш
Прошла инфа, что Трамп Калифорнии не помогал пожары тушить, потому что они за демократов голосовали. А мы то за него голосовали, вот он и предложил нам помощь
2.08.2019 19:45
-гость-
Ага, авальный нам пенсионный возраст снизит, тарифы жкх и цены на все тоже. И всем зарплаты повысит. Ага
Ну как завели дела на чиновников по этому поводу, так сразу в 5 раз уменьшилось. Совпадение? Не думаю.
не в 5 раз, а на 146%