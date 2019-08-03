Четыре тысячи добровольцев с ранцевыми огнетушителями помогают остановить пожары в Сибири

Более четырех тысяч добровольцев решили помочь в тушении лесных пожаров в Иркутской области, сообщает региональное МЧС.

На данный момент в регионе действуют 135 лесных пожаров на общей площади 724 тыс. гектаров. По сравнению с предыдущими сутками площадь очагов природных пожаров увеличилась на 4 тыс. 713 гектаров. К тушению привлечена авиация МЧС России: два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолета – Ми-8 и Ми-26. В течение всего дня они сбрасывают воду над очагами возгораний.

В общем, согласно данным МЧС, в тушении задействовано 864 человека и 169 единиц техники.

Однако помочь профессиональным пожарным решили и добровольцы. Более четырех тысяч человек пытаются не подпустить огонь близко к населенным пунктам. Работа осложняется труднодоступностью местности. Добровольные пожарные команды и дружины в полном составе ежедневно выходят на ликвидацию ближайших очагов. На вооружении у них – 554 единицы техники, чтобы добраться до кромки пожара и производить заправку водой ранцевых огнетушителей.

С использованием тяжелой техники производится многокилометровая опашка населенных пунктов, чтобы остановить огонь.

В 10-километровой зоне от населенных пунктов зарегистрировано на сегодняшний день 11 пожаров.

Ранее алтайские спасатели отправились тушить лесные пожары в Сибири.