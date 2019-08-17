Алтайские спасатели вернулись домой после тушения лесных пожаров в Красноярском крае

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85 пожарных и спасателей Алтайского края вернулись домой после участия в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Утром в субботу, 17 августа, их торжественно встретило руководство МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

"Масштаб лесных пожаров очень большой, горел лес в тайге. Для тушения в труднодоступных местах нас забрасывали на вертолетах. Сразу по прибытию к месту нас в составе восьми групп отправили на самые опасные и на тот момент на наиболее распространяющийся очаги пожаров. Наши подготовленные ребята с этой задачей справились", — рассказал старший аэромобильной группы, начальник отдела территориального взаимодействия и применения сил РСЧС ГУ МЧС по региону Валерий Коровин.

В составе аэромобильной группировке было 85 человек из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы Барнаула и Новоалтайска. Они работали в лесном массиве Богучанского района с 5 августа.

"Благодаря вашим усилиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня, увеличения площади лесных пожаров. Вы оказали неоценимую помощь вашим коллегам из Красноярского края", — сказал им первый заместитель начальника МЧС, полковник внутренней службы Алексей Жук.

Кроме Алтайского края на тушение пожаров были направлены спасатели из Кемеровской, Томской, Омской областей, Республики Хакасия, авиация МЧС и Минобороны.

Режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Пожарами охвачено около 283 тысяч гектаров леса.