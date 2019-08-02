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Новости

Против чиновников возбудили уголовное дело из-за пожаров в Сибири

, ИА "Амител"
Следователи усмотрели в действиях должностных лиц признаки халатности
Фото: admizhma.ru

Фото: admizhma.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц краевого Минлесхоза в связи с лесными пожарами в Красноярском крае, сообщает региональное СУ СКР.

"По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года  должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории", – утверждает пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления и уточнению суммы ущерба, а также назначение экспертиз, допросы свидетелей и обыски в офисах министерства.

По сведениям на 1 августа, общая площадь лесных пожаров на территории РФ насчитывает 2,9 млн гектаров, из них свыше половины приходятся на Сибирь.

Ранее сразу несколько известных персон призвали федеральных чиновников ввести режим ЧС и потушить свыше миллиона гектаров лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области.

Так, видеообращение по этому поводу записал рэпер Баста. Незадолго до него в резкой форме потребовал спасти лес и задыхающихся от дыма людей новосибирский тележурналист Николай Сальников. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.

Стоит отметить, что режим ЧС на территории четырех регионов Сибири все-таки ввели.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.08.2019 10:36
Алексей

2,9 гектара?? Вы вообще понимаете о чем пишете, редакторы?

0  0
2.08.2019 10:43
Kimi

Ну дык. Когда дело вышло за рамки внутренней политики, когда даже Трамп уже помощь начал предлагать, то пришло время шевелиться. Решили таки начать тушить, решили расследовать. А то что до этого три недели Сибирь задыхалась в дыму - было пофигу и и устранять невыгодно....

0  0
2.08.2019 10:44
Конь Юлий

Во, началось.....крайних искать! А как же те, кто сказал, что тушить не выгодно?!

0  0
2.08.2019 10:46
Валерий

Хорошая новость, люблю такие

0  0
2.08.2019 10:47
Медведь-шатун

Да,да, да, и Дима, и Вова, просил, а они такие сякие не кого не слушают, не выгодно, ай яй яй ох хо хо, эх Россеюшка...

0  0
2.08.2019 10:58
- гость -

самое время - искать крайнего. ВЫ, ПОЖАРЫ ПОТУШИЛИ????

0  0
2.08.2019 11:02
1212

А губер святая простота опять ничего не знал и ему никто ничего не говорил

0  0
2.08.2019 11:16
- гость -

Опять виноват будет рядовой лесничий, который остался один, остальных всех сократили, у нас же оптимизация расходов.

0  0
2.08.2019 11:20
гость

А на планерке с Медведевым Усс попросил еще млн гектар сухостоя вырубить. Тему ему надо закрыть!!!

0  0
2.08.2019 11:29
- гость -

Куда подевалась шпана ратующая за не тушение пожаров?!

0  0
2.08.2019 11:30
- гость -

Наказание невиновных, потом награждение непричастных...

0  0
2.08.2019 11:40
Гость

Зачем тушить и $ выделять, надо срочно мусоровозы в Африку отправить, им нужнее...

0  0
2.08.2019 11:42
- гость -

А почему Усс до сих пор не закрыт?
Делится правильно с правильными людьми?

0  0
2.08.2019 11:44
- гость -

Сейчас тушить рентабельно, ибо то что уже скрали-типа сгорело,а сейчас стока воды с самолётов можно вылить... Прям как в Барнауле весной отчитываются сколько за зиму было вывезено килотонн снега!

0  0
2.08.2019 11:50
Циничный котик

Теперь уже не важно кто поджёг,а важно почему не тушили...похоже обе стороны в "доле"....

0  0
2.08.2019 11:55
BLATNOI

СМИ узнали о введении новых санкций США против России по «делу Скрипалей»

Подробнее на РБК:

0  0
2.08.2019 11:58
- гость -

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления и уточнению суммы ущерба, а также назначение экспертиз, допросы свидетелей и обыски в офисах министерства.

Спички ищут

0  0
2.08.2019 12:00
- гость -

А что же поварята из ольгинского переулка не забалтывают про целесообразность и эффективность?
Сейчас на дядю Васю дело возбудят.
А лощеный красноярский соболь вроде как не при делах. Московиты круглые глаза сделают, щеки понадувают и через месяц забудут, а 3 млн га тайги нет!
И такие же елки вырастут лет через 200 не раньше.

0  0
2.08.2019 12:22
гость

А я вот стесняюсь спросить не предпринимали никаких мер с марта по август
То есть тайга начала гореть еще в марте это все горит 4 месяца и все это время укрывалось надеясь, что все закончится само и не дойдет до таких масштабов

0  0
2.08.2019 13:15
- гость -

2.08.2019 11:55
BLATNOI

А это тут причем? Новость что, про Скрипалей?

0  0
2.08.2019 13:37
Гость

Тут Валуев версию выдвинул,что тайгу подожгла оппозиция и воспользовалась пожарами для проведения своих митингов.

0  0
2.08.2019 15:41
гость

гостю 13.37: так Валуева много по головке били, вот он и заговаривается)))

0  0
2.08.2019 15:51
гость

Министр лесного хозяйства и есть главный чиновник, специалист в области тушения лесных пожаров, который определяет что и как тушить. Главный врач страны не может сказать,что это не лечится, если это лечится. А если он так скажет, то поставит на кон свою репутацию и возьмет на себя ответственность. Ошибется, ответит. Главный спец в области тушения лесных пожаров ошибся, оказалось что есть лучше спецы. Жалко спеца, но это его ответственность

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2.08.2019 16:01
- гость -

А Усса к ответственности привлекать вообще собираются? Да и иркутского губернатора привлечь бы тоже не мешало.
Пы.Сы. Томенко небось сейчас благодарит боженьку, что его в том году сюда перевели, и этот геморрой не ему на голову упал...

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