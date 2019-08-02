Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц краевого Минлесхоза в связи с лесными пожарами в Красноярском крае, сообщает региональное СУ СКР.

"По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории", – утверждает пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления и уточнению суммы ущерба, а также назначение экспертиз, допросы свидетелей и обыски в офисах министерства.

По сведениям на 1 августа, общая площадь лесных пожаров на территории РФ насчитывает 2,9 млн гектаров, из них свыше половины приходятся на Сибирь.

Ранее сразу несколько известных персон призвали федеральных чиновников ввести режим ЧС и потушить свыше миллиона гектаров лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области.

Так, видеообращение по этому поводу записал рэпер Баста. Незадолго до него в резкой форме потребовал спасти лес и задыхающихся от дыма людей новосибирский тележурналист Николай Сальников. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.

Стоит отметить, что режим ЧС на территории четырех регионов Сибири все-таки ввели.