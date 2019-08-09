Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил выделить на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Средства планируется направить из резервного фонда. Наибольшая их часть пойдет на ликвидацию горения лесов в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
"Работы по тушению пожаров идут, используются самолеты МЧС, Министерства обороны и другая техника, – заявил Медведев. – Эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать".
Напомним, 31 июля Дмитрий Медведев прилетал в Красноярск и провел там совещание по теме борьбы с лесными пожарами, охватившими Сибирь.
В ходе мероприятия он заявил, что Москва выделит на эти цели дополнительные средства, которые необходимы для содержания дополнительной группировки МЧС и военных, привлеченных к ликвидации стихии.
"Я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства, для того чтобы такого рода работа была более активной", – заверил Медведев.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками международного молодежного форума "Бирюса" назвал лесные пожары в регионе нормальной ситуацией.
В тушении лесных пожаров в Сибири и Дальнего Востока участвуют около десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Минобороны также создало свою группировку. Несколько тысяч добровольцев помогают в тушении возгораний.
Генпрокуратура выяснила, что одной из причин возгорания стал поджог с целью скрыть незаконные рубки.
Комментарии
Дмитрий Анатольевич, извиняюсь, может лучше детям на лечение?
Во даёт, деньги выделяет, а то думал что он кроме мочи и кала больше ничего не выделяет
говорили, что ценных пород там нет. Тушение не эффективно. Авиация не долетит.
Те, кто это говорит, явно некомпетентен и подлежит списанию из армии чиновников