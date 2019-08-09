Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил выделить на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства планируется направить из резервного фонда. Наибольшая их часть пойдет на ликвидацию горения лесов в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

"Работы по тушению пожаров идут, используются самолеты МЧС, Министерства обороны и другая техника, – заявил Медведев. – Эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать".

Напомним, 31 июля Дмитрий Медведев прилетал в Красноярск и провел там совещание по теме борьбы с лесными пожарами, охватившими Сибирь.

В ходе мероприятия он заявил, что Москва выделит на эти цели дополнительные средства, которые необходимы для содержания дополнительной группировки МЧС и военных, привлеченных к ликвидации стихии.

"Я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства, для того чтобы такого рода работа была более активной", – заверил Медведев.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками международного молодежного форума "Бирюса" назвал лесные пожары в регионе нормальной ситуацией.

В тушении лесных пожаров в Сибири и Дальнего Востока участвуют около десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Минобороны также создало свою группировку. Несколько тысяч добровольцев помогают в тушении возгораний.

Генпрокуратура выяснила, что одной из причин возгорания стал поджог с целью скрыть незаконные рубки.