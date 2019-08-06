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Глава алтайского Минздрава рассказал о последствиях лесных пожаров для людей

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов сообщил, что регион спокойно пережил дым от пожаров

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в нашем регионе не было зафиксировано всплеска обращений в медицинские учреждения на фоне задымленности от лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, прошедшей 5 августа в правительстве края.

В Алтайском крае в воздухе не было зафиксировано существенного превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения. Незначительное превышение норм по оксиду углерода отмечалось только в некоторых районах Барнаула, где режим неблагоприятных метеорологических условий перестал действовать 29 июля. В течение двух недель специалисты Минздрава отслеживали ситуацию. Однако увеличения обращений людей в поликлиники или вызовов скорой помощи зафиксировано не было. Дмитрий Попов отметил, что только в некоторых районах края люди обращались в поликлиники в связи с ухудшением самочувствия из-за задымленности.

"Мы проводили мониторинг по Алтайскому краю – скорой помощи, поликлиникам и приемным покоям больниц. Роста обращений не зафиксировано, все в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках наблюдалось снижение обращений", – сказал Дмитрий Попов.

По данным на 5 августа, в Красноярском крае действует 50 пожаров на площади 783 тыс. гектаров. Ситуация же в Барнауле стала улучшаться около семи дней назад, когда спустя две недели ветер сменил направление и задымленность ушла с территории Западной Сибири. В некоторых регионах страны врачи отмечали всплеск обращений в медицинские учреждения. Самочувствие ухудшалось у людей пожилого возраста и людей, страдающих болезнями легких. Например, главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова посоветовала жителям области уехать на некоторое время туда, где нет смога.

Ученые уже заявили, что на восстановление сибирских лесов от пожаров понадобится более 100 лет.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.08.2019 07:00
Пионер

Роста обращений не зафиксировано, все в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках наблюдалось снижение обращений", – сказал Дмитрий Попов.

Попову можно верить. Инфа - сотка. Чем там проверка реальных зарплат медиков кончилась?

0  0
6.08.2019 08:01
- гость -

Людям с проблемами здоровья реально стало хуже после смога. Говорю это на примере моих родственников. К врачам не обращались, так как смысла нет и помощи реальной все равно не получишь, медицины нет.


0  0
6.08.2019 08:02
- гость -

К Попову и другим едорастам естественно никто нее обращался, денег нет но вы держитесь - это мы и без едрасни знаем от димона.

0  0
6.08.2019 08:04
- гость -

Один буллингом занимается, другой мониторингом, во работка в админисрации, зато теперь они министерства.

0  0
6.08.2019 08:23
- гость -

Помолчал бы министр пока, еще не известно куда ветер подует, федералы то понимают что обделались, и виновных нужно будет озвучить. Потихоньку уже заявления дают о том что местные упыри не чесались. Так что и вся эта "статистика" очередное очковтирательство может по щам обратно прилететь.

0  0
6.08.2019 08:36
- гость -

Давно пора очковтирателям по щам надавать.

0  0
6.08.2019 09:02
- гость -

Это не тот Попов, который на грядке на огурец садится?

0  0
6.08.2019 09:05
- гость -

не все обращались к врачам просто, а дышать было реально хреново

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