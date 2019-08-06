Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в нашем регионе не было зафиксировано всплеска обращений в медицинские учреждения на фоне задымленности от лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, прошедшей 5 августа в правительстве края.

В Алтайском крае в воздухе не было зафиксировано существенного превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения. Незначительное превышение норм по оксиду углерода отмечалось только в некоторых районах Барнаула, где режим неблагоприятных метеорологических условий перестал действовать 29 июля. В течение двух недель специалисты Минздрава отслеживали ситуацию. Однако увеличения обращений людей в поликлиники или вызовов скорой помощи зафиксировано не было. Дмитрий Попов отметил, что только в некоторых районах края люди обращались в поликлиники в связи с ухудшением самочувствия из-за задымленности.

"Мы проводили мониторинг по Алтайскому краю – скорой помощи, поликлиникам и приемным покоям больниц. Роста обращений не зафиксировано, все в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках наблюдалось снижение обращений", – сказал Дмитрий Попов.

По данным на 5 августа, в Красноярском крае действует 50 пожаров на площади 783 тыс. гектаров. Ситуация же в Барнауле стала улучшаться около семи дней назад, когда спустя две недели ветер сменил направление и задымленность ушла с территории Западной Сибири. В некоторых регионах страны врачи отмечали всплеск обращений в медицинские учреждения. Самочувствие ухудшалось у людей пожилого возраста и людей, страдающих болезнями легких. Например, главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова посоветовала жителям области уехать на некоторое время туда, где нет смога.

Ученые уже заявили, что на восстановление сибирских лесов от пожаров понадобится более 100 лет.