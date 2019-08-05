Алтайские спасатели отправились тушить самые опасные лесные пожары в Красноярском крае

Аэромобильную группировку из Алтайского края, которая в пятницу, 2 августа, отправилась помогать в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, послали в Богучанский район, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Красноярском крае продолжается наращивание сил и средств. В Красноярск из Алтайского края прибыла аэромобильная группировка для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров", – говорится в сообщении.

Как рассказал Amic.ru источник, в Богучанский район пожарные прибыли 4 августа, к тушению возгорания еще не приступили, пока направляются по местам – их разбили на группы примерно по 10 человек.

Все они экипированы необходимым снаряжением и инструментами для ведения работ в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечены палатками и питанием, уточняет МЧС.

Наряду с уже прибывшими в регион коллегами из Омской области, Республики Хакасия и Кемеровской области алтайские пожарные примут участие в совместной работе по стабилизации обстановки.

Дополнительно для оказания помощи наземным группировкам в Богучанский район вылетели два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

По данным на утро 5 августа, в Красноярском крае действует 50 пожаров на площади 783 тыс. гектаров. На сайте Богучанского района последняя информация по обстановке датирована 31 июля. Тогда ситуацию с возгораниями назвали стабильной, но прогноз давали неблагоприятный.