Алтайские спасатели отправились тушить самые опасные лесные пожары в Красноярском крае

Аэромобильную группировку из Алтайского края, которая в пятницу, 2 августа, отправилась помогать в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, послали в Богучанский район, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Красноярском крае продолжается наращивание сил и средств. В Красноярск из Алтайского края прибыла аэромобильная группировка для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров", – говорится в сообщении.
Как рассказал Amic.ru источник, в Богучанский район пожарные прибыли 4 августа, к тушению возгорания еще не приступили, пока направляются по местам – их разбили на группы примерно по 10 человек.
Все они экипированы необходимым снаряжением и инструментами для ведения работ в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечены палатками и питанием, уточняет МЧС.
Наряду с уже прибывшими в регион коллегами из Омской области, Республики Хакасия и Кемеровской области алтайские пожарные примут участие в совместной работе по стабилизации обстановки.
Дополнительно для оказания помощи наземным группировкам в Богучанский район вылетели два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.
По данным на утро 5 августа, в Красноярском крае действует 50 пожаров на площади 783 тыс. гектаров. На сайте Богучанского района последняя информация по обстановке датирована 31 июля. Тогда ситуацию с возгораниями назвали стабильной, но прогноз давали неблагоприятный.
Комментарии
а не позвони Дональд тушили бы пожар по старинке, методом полного выгорания объекта
Это же надо было столько времени смотреть на этот пожар и чего то ждать, чтобы потом всей страной тушить... Всех виновных за поджоги, за халатность, за бездействие, всех под суд!
Хорошая работа пожарный, но как пожар - хоть увольняйся
Сейчас наши покажут красноярцам, как надо тушить
5.08.2019 14:14
- гость -
это точно(((
экономическую выгоду нашли в тушении бОльшего кол-ва Га?...
ну и кто главный враль? теперь будут бравировать показателями, вредители природы!
Главное Правило пожарного: качественно пролить уже всё сгоревшее!
Молодцы! Только не понятно чем они тушить собрались-лопатами?
Везут за тридевять земель кучу дармоедов, которые будут там есть,пить и проживать на халяву! В первую очередь развернут оперативный штаб откуда будут сразу же рапортовать об успешно ликвидированннных очагах пожаров и подготовят список кандидатов к награждении особо отличившихся на тушении лесных пожаров. Результативность от таких группировок совершенно нулевая, знаю это не по наслышке. Самое главное в такой ситуации - это не допустить гибели таких так называемых помощников! Что разумно делать в этом случае- это правильно подобрать для них место базирования и не выпускать их за пределы расположения лагеря, иначе будут летальные случае. Либо на крайний случай прикреплять их для работы на пожаре за работником Авиалесоохраны или лесника местного. Но и в этом случае результативности не будет, они не смогут работать в адских условиях, это не их удел- они объектовики. Бороться с лесным пожаром могут только высококвалифицированные подготовленные спецы коими являются специалисты Авиалесоохраны и лесного хозяйства, а в условиях крупного пожара тем паче! Если взять неподготовленного человечка и забросить в дремучий лес на обзорную экскурсию для демонстрации тушения крупного лесного пожара- то он не выдерживает даже нескольких часов, вот как то так. Это не прогулка по парку. И те силы и средства , которые сейчас сгоняют к местам пожаров - это деньги на ветер. Ликвидирует данные пожары в этих регионах не МЧС, ни Министерство обороны , а самый Главный тушильщик - это хорошие осадки в виде дождя , а в некоторых случаях даже и снега. А до прихода такой погоды ситуацию держат под контролем и не дают ей перейти в категорию трагедии ( когда сгорают за считанные часы населённые пункты и гибнут люди ) - наши Парни из Авиалесоохраны и Лесники, за это им низкий поклон!
Да кого они там всей страной уехали тушить? Вы что верите этому? Вам сказали что тушат, это не значит что уже во всю тушат всеми силами, лишь бы народ не возмущался. Наши МЧС сняли видео как собираются ехать, в аккурат по бумажке прочитали на видео, потом собрались раза с 4. Потом поехали, доехали до Сибирского и их вернули, наверное с Москвы дали указание. Посидели и вроде как опять команда ехать, поехали. Только времени сколько прошло на такие ротации?! А так да тушат всей страной и давно уже
5.08.2019 14:26 гость
Сейчас наши покажут красноярцам, как надо тушить
Да, да, помню как они Радиозавод тушили. Свою хату они также бы тушили?