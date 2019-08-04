Авиационная группировка Минобороны, прибывшая на тушение лесных пожаров в Сибири по приказу президента Владимира Путина, с начала августа потушила лесные пожары на территории свыше 450 тысяч гектаров, сообщает телеканал "Звезда".

Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили на пылающую тайгу около двух тысяч тонн воды. Благодаря этом ликвидировано более 100 очагов пожаров.

Напомним, сибирские леса горят на протяжении уже нескольких недель. За это время площадь горения приблизилась к 2 млн гектаров.

Видеообращение по поводу пожаров в Сибири к федеральным властям записал рэпер Баста. Он призвал людей максимально распространять ролик, чтобы как можно больше людей узнали, как задыхаются сибиряки.

Незадолго до этого в более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, принявших решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически невыгодно.

В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражает недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.

В результате режим ЧС объявили в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Якутии.