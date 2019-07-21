На территории Барнаула и ряда районов Алтайского края наблюдается дымка, которую, как сообщает региональное управление МЧС России, могло принести из соседних регионов.

Со ссылкой на сведения синоптиков ведомство заверило граждан, что дым пришел из соседних регионов, где зафиксирована тяжелая лесопожарная обстановка.

Также специалисты акцентировали внимание на том, что в регионе идет активное испарение воды после осадков, тем самым увеличивая влажность воздуха.

Легкое задымление, местами с запахом гари, наблюдают жители ряда районов края, в том числе краевого центра.

По имеющейся в расположении спасателей информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, а здоровью граждан ничего не угрожает.