Ситуация со смогом над Новосибирском, который накрыл область из-за дыма от пожаров в Красноярском крае, может измениться в лучшую сторону уже 26 июля, сообщил НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцнтра Ренад Ягудин.

По его словам в пятницу в регион приходит холодный атмосферный фронт с мощными зарядами осадков. Ливни и грозы будут сопровождаться сильным ветром.

Именно на него и следует надеяться жителям Сибири, которые настолько устали от дымки, что уже создали петицию с требованием ввести режим ЧС, которую подписали десятки тысяч людей.

"Ветер сменится на западный, северо-западный, и этот по идее смог должен всё-таки уйти на восток, юго-восток", — обнадежил население Ягудин.