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"300 лет на восстановление леса": доктор биологических наук о пожарах в Сибири

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Первые хвойные деревья будут видны не раньше чем через 20 лет, считает профессор кафедры ботаники АГУ Татьяна Терехина
Лесные пожары в Сибири / Фото: pikabu.ru

Лесные пожары в Сибири / Фото: pikabu.ru

300 лет. Именно столько потребуется для полноценного восстановления леса после катастрофических пожаров, охвативших Сибирь. В этом убеждена профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета, доктор биологических наук Татьяна Терехина. На территории, пострадавшей от пожара, произойдут необратимые изменения, подчеркнула она в беседе с корреспондентом Аmic.ru.

"Выгорел лес, животные пострадали, и почвенный покров получил огромное воздействие. Восстановление лесов происходит очень медленно, а в северных регионах еще медленнее. Сгоревший лес формировался сотни лет. Хвойные, которые встречаются на территории России, имеют максимальный срок жизни 350 лет", – объяснила биолог.

Первые хвойные деревья будут заметны не раньше, чем через 20 лет, предположила Терехина. "Если взять Красноярский край, изначально на гарях появится малина, потому что температура прорастания семян у нее достаточно высокая – больше 30 градусов она выдерживает. Также вырастут сорняки, которые перенесет ветер. Что касается деревьев, то там, где более влажно, могут ивы пойти, прорости осины", – считает доктор наук.  

По ее словам, сибирские леса не готовы к подобным пожарам. Тогда как в Австралии, например, природа адаптировалась к частым лесным возгораниям. Там появились сосны, шишки которых развиваются под действием высоких температур и раскрываются после пожара, приводит пример профессор.

Погодные условия в областях, где выгорел лес, будут меняться, утверждает Татьяна Терехина. "Лес – это накопитель влаги. Там где его нет – влага не накапливается. Снег будет быстрее таять в местах, где был пожар. В лесах влага уходит постепенно, а там будет быстро скатываться по элементам рельефа. Другими словами, почва лишилась постепенного питания", – добавляет биолог.

Специалист не исключает процесса перерождения сгоревшего леса: со временем в этих местах поселятся другие животные, появятся другие растения. По ее словам, единственное, в чем человек может быть полезен природе, это в разборе завалов после пожара.

"Мы не увидим нового леса. 50 лет – это ничто, деревья так быстро не растут", – резюмирует собеседник.

По данным на 29 июля, в регионах Сибири горит более 1,6 миллиона гектаров леса. Информация о масштабах возгорания опубликована на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Огонь бушует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах. Смог от пожаров распространился на всю территорию Сибири, дошел до Урала, Дальнего Востока и Казахстана.

Напомним, масштабное голосование с требованием введения режима ЧС было запущено на сайте change.org. Петицию подписали более 615 тысяч человек. "Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!" – говорится в обращении. Тем не менее ликвидацию пожаров некоторые сочли нецелесообразной. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, потому что спасатели будут подвержены опасности.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

30.07.2019 09:31
Валерий

Хотелось бы, чтобы государство проявило свою мощь не в военных парадах и строительстве огромных мостов, а в тушении леса. 21 век, что значит труднодоступный. А нефть качать на островах не труднодоступно

0  0
30.07.2019 09:36
петух с докучаево

в нерезиновске некогда. там трон шатается . всех опрокинули с выборами в мосгордуму и народ вышел. по рен тв этого не показывают но в гугле легко ищется

0  0
30.07.2019 09:36
АБОРИГЕН

Вбухивать миллиарды в Венесуэлу и Сирию, вести террористическую деятельность в восточной и западной Европе, прощать гигантские долги, платить миллиарды "эффективны" управленцам это всё значит выгодно, а спасать леса это не выгодно? Это можно объяснить только тем, что нынешняя власть не собирается жить в России потом, после нас хоть потоп.

0  0
30.07.2019 09:43
Валерий

Это можно объяснить только тем, что нынешняя власть не собирается жить в России
Абориген, с языка снял в точку. Лес - это наше достояние, наша природа. Что значит не выгодно тушить. Если бы была война и захватчики сказали бы, что захватят только несколько деревень, то не выгодно было бы защищать что-ли?

0  0
30.07.2019 09:44
петух с докучаево

Валерий, масквабад абсолютно не выгодно защищать

0  0
30.07.2019 09:45
- гость -

трон шатается все сильней и сильней - а цАРЬ то в курсе

0  0
30.07.2019 09:47
krash

Вот уже полстраны против власти.
Мне вот интересно, если война недайбог, кто пойдет москву отбивать? Она вообще кому то еще нуна кроме политиканов и врагов? Ощущение, чот даже в рабстве мы уже жили бы лучше, ибо рабство уже идет.

0  0
30.07.2019 10:04
- гость -

Позор. Столько лесов и животных сгорела. Эти кубометры можно было людям раздавать, чтобы жилье себе строили, если он так далеко и никому не нужен

0  0
30.07.2019 10:15
Павлик

Смелая женщина, что смогла так сказать, а не поддакивать власти которая замалчивает всё и только отчитывается, что провела собрание и всё нормально. Последствий от горения этих пожаров гораздо больше, но пока мы молчим так всё и будет.

0  0
30.07.2019 10:30
- гость -

Спикер - настоящий ученый, который с трепетом относится к природе

0  0
30.07.2019 10:48
- гость -

вырубки лесов в Алтайском крае надо пока прекратить лет на 50, чтобы хоть что-то выросло, взамен того что сгорело.

0  0
30.07.2019 10:58
krash

30.07.2019 10:48
- гость -
Полагаю там уже и вырублено было половина - это скрывают следы содеянного. И рубить дальше будут под лозунгом санитарии леса. Горелый лес будут рубить - его можно, и будет достаточно выгодно им за ним в отдаленные районы ездить - не поленятся. миллиардами ж панет неким деятелям на карманы.

0  0
30.07.2019 11:06
- гость -

Взял бы Пу да хоть частично бы воплотил планы Сталина по созданию огромных лесополос по всей стране.
Добром бы вспоминали потомки за это.

0  0
30.07.2019 11:11
- гость -

сегодня 30.07 19. небо в алтайском крае плотно затянуто и солнца не видно, опять дым пришёл?

0  0
30.07.2019 11:13
Валерий

Люди думали дым прошел, потому что потушили, а это просто ветер поменял направление и унес его в Казахстан

0  0
30.07.2019 11:32
May be i,m Leo

Кто нибудь из диванных специалистов по охране леса и природы представляет, что значит тушить три млн. га в тайге, особенно в Эвенкии и на Крайнем севере.Это построить сотни аэродромов подскока, сотни баз обеспечения и самое главное мобилизовать всех страдальцев клавиатурных на принудительные работы и реальное тушение пожаров, месяцев на пять шесть в Тайгу , жить до холодов и дождей в палатках без ролов и планшетов .Хорошо страдать за лес курсируя между холодильником туалетом и интернетом.А надо то просто не гадить в лесу и не жечь его!
Прошлую субботу пришлось заливать костер за такими же страдальцами в лесу между Южным и Ротором. Они собрали после себя бутылки,объедки , бумагу (что само по себе уже прогресс) вместо того что бы увезти-подожгли и уехали ! Вечером наверное писали посты в защиту леса!

0  0
30.07.2019 11:49
Кот.Без сапог.

30.07.2019 11:32
May be i,m Leo

Надо было очаг вовремя ликвидировать. Хотя, очаг был специально организован. Губера можно уверенно за усы и на дыбу. Много интересного расскажет.

0  0
30.07.2019 11:50
- гость -

Для "May be i,m Leo".
А надо было ждать пока разгорится до 3 млн. ГА?
А помогать тушить испанию и португалию целесообразно?
Авиация долетала до европы, а до красноярского края не сможет?
Самолеты - амфибии ещё не изобретены?
Полстраны задыхается от гари и дыма (дети и старики очень к этому чувствительны) ,а вы рассуждаете о трудностях тушения в тундре.

0  0
30.07.2019 11:53
- гость -

Раз лес горит и его не тушат,значит это кому-то выгодно!!! Угадайте кому

0  0
30.07.2019 11:57
- гость -

"Уважаемые", хоть один пожар потушили?
Лесной пожар - это стена огня.
Современные масштабы не Вашего уровня понимания

0  0
30.07.2019 12:02
гость


30.07.2019 11:32
May be i,m Leo
Кто нибудь из диванных специалистов по охране леса и природы представляет, что значит тушить три млн. га в тайге

а как допустили, чтобы так пожар разгорелся?

вместо того что бы увезти-подожгли и уехали ! Вечером наверное писали посты в защиту леса!

Откуда Вы знаете кто поджёг? Может это дети чиновников отдыхали, или сами мелкие чиновники. И да что Вы хотите если нет призывов, нет пропаганды берегите природу, что воспитали, то и получили.
Последние 10-15 лет именно власть показывает своё отношение к природе, к лесу, спокойно вырубаются парки по всей стране, леса, деревья, наш лесной бор тому пример. ради ОИ в Сочи сколько всего было уничтожено. Застраивают заповедники. Всё бизнес. А дети, подростки всё видят, учатся у них. Что хотели, то и получили.

0  0
30.07.2019 12:09
- гость -

30.07.2019 11:57
- гость -

Никто не говорит, что надо эту стену тушить! Но ведь можно провести заградительные меры, чтобы он дальше не распространялся?

0  0
30.07.2019 12:10
гость


30.07.2019 11:57
- гость -
Современные масштабы не Вашего уровня понимания

как раз сейчас это очень понятно

0  0
30.07.2019 12:29
Павлик

Для "May be i,m Leo".

Какие аэродромы подскока, палатки в тайге ))) что за ерунду ты написал!
Еще в СССР были разработаны все меры предотвращения таких ситуаций.

Распространение огня можно было еще 3 недели назад начать предотвращать, что-то горящее уже не потушить, это верно, но остановить огонь, чтобы не было таких масштабов можно было однозначно.

0  0
30.07.2019 12:39
Валерий

Кто нибудь из диванных специалистов по охране леса и природы представляет, что значит тушить три млн. га в тайге, особенно в Эвенкии и на Крайнем севере.Это построить сотни аэродромов подскока, сотни баз обеспечения и самое главное мобилизовать всех страдальцев клавиатурных на принудительные работы и реальное тушение пожаров,

К этой катастрофе надо относиться как к Чернобылю. Там тоже невозможно было к реактору подойти по вашим словам? Стена огня - почему на параде победы показывают Ярсы и Тополи, а не уникальные машины для тушения такого огня или бомбы начиненные водой, изобрести их подсилу

0  0
30.07.2019 12:40
гость

Уже поздно! 3 млн га на сегодня догорает! Всё, крышка! Учитывая сколько сгорело за последние 10 лет, там капец лесу. В Якутии 1,5 млна га горит и не тушат, это когда такое было???

0  0
30.07.2019 12:41
гость

Болота там будет, а не другой лес! Что вы всё вокруг да около! Специально жгут,болота разводят, чтобы потом нефть и газ качать оттуда!

0  0
30.07.2019 12:45
- гость -

пожинаем плоды принятия лесного кодекса ...

0  0
30.07.2019 12:45
для Павлика

Что это за меры были разработаны? Тунгусский метеорит взорвался в этих местах 111 лет назад! Повалил лес волной на площади 2000кв. км.!!! Вдумайся Павлик!
До сих пор все описано ГИПОТЕТИЧЕСКИ!!! Даже эпицентр взрыва так детально не определен и не изучен за 111 лет! Какие самолеты? Какие амфибии? Площадь пожара больше государства -Турция! И все непроходимые и необитаемые болота и тайга.

0  0
30.07.2019 12:50
гость


30.07.2019 12:41
гость
Болота там будет, а не другой лес! Что вы всё вокруг да около! Специально жгут,болота разводят, чтобы потом нефть и газ качать оттуда!

Там есть залежи нефти и газа?

0  0
30.07.2019 12:50
гость

Какой Тунгусский метеорит? вы что до сих пор во все эти сказочки верите??? По ушам ездят всем с этим метеоритом и со многим другим тоже. "Зри в корень!"(Козьма Пртуков)

0  0
30.07.2019 12:52
Страдалец

May be i,m Leo, не гони пургу, лучше ответь, ты зачем лес поджёг, гадёныш?

0  0
30.07.2019 12:58
гость

30.07.2019 12:50
гость
Там есть залежи нефти и газа?

Вы геолог? Если нет ознакомьтесь на просторах инета с информацией о том что такое лесные и болотные гари, польза/вред и откуда у них ноги растут, не легко найти инфу, но постарайтесь! Мы в вас верим!

0  0
30.07.2019 13:12
- гость -

30.07.2019 12:50
гость
Ну и куда твой корень зрит?
Или Николай Тесла шаростукнул по оси земной?

0  0
30.07.2019 13:16
- гость -


30.07.2019 12:45
для Павлика
Площадь пожара больше государства -Турция!

Дружок, площадь Турции 783000 кв км.
Это 78 млн га.
Пожары - 2-3 млн га.

Пропустил в школе уроки математики и географии?

Площадь Восточной Сибири - 720 млн. га.
Пожаром охвачено 0,3% площади.
Катастрофа? Да. Фатально? Нет.
299/300 площади остались нетронутыми.

0  0
30.07.2019 13:25
технарь

Это те же учёные, которые вырубки Алтайлеса санитарными назвали, ну, ну...

0  0
30.07.2019 13:26
гость


30.07.2019 12:58
гость
Спасибо за веру в меня)))

0  0
30.07.2019 13:26
Валерий

Не правильно говоришь, это горит одновременно 2 млн ГА, а сгорело уже более 12 млн, огонь же движется. Власти передают сколько горит на данный момент, а сгорело может и 20 млн, никто не скажет. Огонь движется

0  0
30.07.2019 13:28
гость


30.07.2019 13:25
технарь
Это те же учёные, которые вырубки Алтайлеса санитарными назвали, ну, ну...

хаха это рубки, а то пожар)))

0  0
30.07.2019 13:32
гость

30.07.2019 13:12
- гость -
Ну и куда твой корень зрит?
Или Николай Тесла шаростукнул по оси земной?

Ого! Поздравляю! Да вам пора нобелевскую премию давать!

0  0
30.07.2019 13:41
гость

На сайте Global Forest Watch Fires всё наглядно видно, что и где горит, когда начало гореть и в каком направлении движется. и не надо ничего придумывать. Столько всего горит и сгорело, что территория Турции вообще отдыхает, как ей и положено.

0  0
30.07.2019 13:57
-гость-

а дедушка у нас чем занимается то?

0  0
30.07.2019 14:34
- гость -

В Сочах отдыхат тот дедушка...

0  0
30.07.2019 17:06
- гость -

300 лет Ха Что то многовато.

0  0
30.07.2019 18:00
- гость -

Куда лезете со своим "я все знаю"?
Скоро картоху копать, а еще помидоры не окучены!
Есть кому кострами заниматься, пусть разгребают...

0  0
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