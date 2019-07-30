300 лет. Именно столько потребуется для полноценного восстановления леса после катастрофических пожаров, охвативших Сибирь. В этом убеждена профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета, доктор биологических наук Татьяна Терехина. На территории, пострадавшей от пожара, произойдут необратимые изменения, подчеркнула она в беседе с корреспондентом Аmic.ru.
"Выгорел лес, животные пострадали, и почвенный покров получил огромное воздействие. Восстановление лесов происходит очень медленно, а в северных регионах еще медленнее. Сгоревший лес формировался сотни лет. Хвойные, которые встречаются на территории России, имеют максимальный срок жизни 350 лет", – объяснила биолог.
Первые хвойные деревья будут заметны не раньше, чем через 20 лет, предположила Терехина. "Если взять Красноярский край, изначально на гарях появится малина, потому что температура прорастания семян у нее достаточно высокая – больше 30 градусов она выдерживает. Также вырастут сорняки, которые перенесет ветер. Что касается деревьев, то там, где более влажно, могут ивы пойти, прорости осины", – считает доктор наук.
По ее словам, сибирские леса не готовы к подобным пожарам. Тогда как в Австралии, например, природа адаптировалась к частым лесным возгораниям. Там появились сосны, шишки которых развиваются под действием высоких температур и раскрываются после пожара, приводит пример профессор.
Погодные условия в областях, где выгорел лес, будут меняться, утверждает Татьяна Терехина. "Лес – это накопитель влаги. Там где его нет – влага не накапливается. Снег будет быстрее таять в местах, где был пожар. В лесах влага уходит постепенно, а там будет быстро скатываться по элементам рельефа. Другими словами, почва лишилась постепенного питания", – добавляет биолог.
Специалист не исключает процесса перерождения сгоревшего леса: со временем в этих местах поселятся другие животные, появятся другие растения. По ее словам, единственное, в чем человек может быть полезен природе, это в разборе завалов после пожара.
"Мы не увидим нового леса. 50 лет – это ничто, деревья так быстро не растут", – резюмирует собеседник.
По данным на 29 июля, в регионах Сибири горит более 1,6 миллиона гектаров леса. Информация о масштабах возгорания опубликована на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Огонь бушует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах. Смог от пожаров распространился на всю территорию Сибири, дошел до Урала, Дальнего Востока и Казахстана.
Напомним, масштабное голосование с требованием введения режима ЧС было запущено на сайте change.org. Петицию подписали более 615 тысяч человек. "Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!" – говорится в обращении. Тем не менее ликвидацию пожаров некоторые сочли нецелесообразной. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, потому что спасатели будут подвержены опасности.
Комментарии
Хотелось бы, чтобы государство проявило свою мощь не в военных парадах и строительстве огромных мостов, а в тушении леса. 21 век, что значит труднодоступный. А нефть качать на островах не труднодоступно
в нерезиновске некогда. там трон шатается . всех опрокинули с выборами в мосгордуму и народ вышел. по рен тв этого не показывают но в гугле легко ищется
Вбухивать миллиарды в Венесуэлу и Сирию, вести террористическую деятельность в восточной и западной Европе, прощать гигантские долги, платить миллиарды "эффективны" управленцам это всё значит выгодно, а спасать леса это не выгодно? Это можно объяснить только тем, что нынешняя власть не собирается жить в России потом, после нас хоть потоп.
Это можно объяснить только тем, что нынешняя власть не собирается жить в России
Абориген, с языка снял в точку. Лес - это наше достояние, наша природа. Что значит не выгодно тушить. Если бы была война и захватчики сказали бы, что захватят только несколько деревень, то не выгодно было бы защищать что-ли?
Валерий, масквабад абсолютно не выгодно защищать
трон шатается все сильней и сильней - а цАРЬ то в курсе
Вот уже полстраны против власти.
Мне вот интересно, если война недайбог, кто пойдет москву отбивать? Она вообще кому то еще нуна кроме политиканов и врагов? Ощущение, чот даже в рабстве мы уже жили бы лучше, ибо рабство уже идет.
Позор. Столько лесов и животных сгорела. Эти кубометры можно было людям раздавать, чтобы жилье себе строили, если он так далеко и никому не нужен
Смелая женщина, что смогла так сказать, а не поддакивать власти которая замалчивает всё и только отчитывается, что провела собрание и всё нормально. Последствий от горения этих пожаров гораздо больше, но пока мы молчим так всё и будет.
Спикер - настоящий ученый, который с трепетом относится к природе
вырубки лесов в Алтайском крае надо пока прекратить лет на 50, чтобы хоть что-то выросло, взамен того что сгорело.
30.07.2019 10:48
- гость -
Полагаю там уже и вырублено было половина - это скрывают следы содеянного. И рубить дальше будут под лозунгом санитарии леса. Горелый лес будут рубить - его можно, и будет достаточно выгодно им за ним в отдаленные районы ездить - не поленятся. миллиардами ж панет неким деятелям на карманы.
Взял бы Пу да хоть частично бы воплотил планы Сталина по созданию огромных лесополос по всей стране.
Добром бы вспоминали потомки за это.
сегодня 30.07 19. небо в алтайском крае плотно затянуто и солнца не видно, опять дым пришёл?
Люди думали дым прошел, потому что потушили, а это просто ветер поменял направление и унес его в Казахстан
Кто нибудь из диванных специалистов по охране леса и природы представляет, что значит тушить три млн. га в тайге, особенно в Эвенкии и на Крайнем севере.Это построить сотни аэродромов подскока, сотни баз обеспечения и самое главное мобилизовать всех страдальцев клавиатурных на принудительные работы и реальное тушение пожаров, месяцев на пять шесть в Тайгу , жить до холодов и дождей в палатках без ролов и планшетов .Хорошо страдать за лес курсируя между холодильником туалетом и интернетом.А надо то просто не гадить в лесу и не жечь его!
Прошлую субботу пришлось заливать костер за такими же страдальцами в лесу между Южным и Ротором. Они собрали после себя бутылки,объедки , бумагу (что само по себе уже прогресс) вместо того что бы увезти-подожгли и уехали ! Вечером наверное писали посты в защиту леса!
30.07.2019 11:32
May be i,m Leo
Надо было очаг вовремя ликвидировать. Хотя, очаг был специально организован. Губера можно уверенно за усы и на дыбу. Много интересного расскажет.
Для "May be i,m Leo".
А надо было ждать пока разгорится до 3 млн. ГА?
А помогать тушить испанию и португалию целесообразно?
Авиация долетала до европы, а до красноярского края не сможет?
Самолеты - амфибии ещё не изобретены?
Полстраны задыхается от гари и дыма (дети и старики очень к этому чувствительны) ,а вы рассуждаете о трудностях тушения в тундре.
Раз лес горит и его не тушат,значит это кому-то выгодно!!! Угадайте кому
"Уважаемые", хоть один пожар потушили?
Лесной пожар - это стена огня.
Современные масштабы не Вашего уровня понимания
30.07.2019 11:32
May be i,m Leo
Кто нибудь из диванных специалистов по охране леса и природы представляет, что значит тушить три млн. га в тайге
а как допустили, чтобы так пожар разгорелся?
вместо того что бы увезти-подожгли и уехали ! Вечером наверное писали посты в защиту леса!
Откуда Вы знаете кто поджёг? Может это дети чиновников отдыхали, или сами мелкие чиновники. И да что Вы хотите если нет призывов, нет пропаганды берегите природу, что воспитали, то и получили.
Последние 10-15 лет именно власть показывает своё отношение к природе, к лесу, спокойно вырубаются парки по всей стране, леса, деревья, наш лесной бор тому пример. ради ОИ в Сочи сколько всего было уничтожено. Застраивают заповедники. Всё бизнес. А дети, подростки всё видят, учатся у них. Что хотели, то и получили.
30.07.2019 11:57
- гость -
Никто не говорит, что надо эту стену тушить! Но ведь можно провести заградительные меры, чтобы он дальше не распространялся?
30.07.2019 11:57
- гость -
Современные масштабы не Вашего уровня понимания
как раз сейчас это очень понятно
Для "May be i,m Leo".
Какие аэродромы подскока, палатки в тайге ))) что за ерунду ты написал!
Еще в СССР были разработаны все меры предотвращения таких ситуаций.
Распространение огня можно было еще 3 недели назад начать предотвращать, что-то горящее уже не потушить, это верно, но остановить огонь, чтобы не было таких масштабов можно было однозначно.
Кто нибудь из диванных специалистов по охране леса и природы представляет, что значит тушить три млн. га в тайге, особенно в Эвенкии и на Крайнем севере.Это построить сотни аэродромов подскока, сотни баз обеспечения и самое главное мобилизовать всех страдальцев клавиатурных на принудительные работы и реальное тушение пожаров,
К этой катастрофе надо относиться как к Чернобылю. Там тоже невозможно было к реактору подойти по вашим словам? Стена огня - почему на параде победы показывают Ярсы и Тополи, а не уникальные машины для тушения такого огня или бомбы начиненные водой, изобрести их подсилу
Уже поздно! 3 млн га на сегодня догорает! Всё, крышка! Учитывая сколько сгорело за последние 10 лет, там капец лесу. В Якутии 1,5 млна га горит и не тушат, это когда такое было???
Болота там будет, а не другой лес! Что вы всё вокруг да около! Специально жгут,болота разводят, чтобы потом нефть и газ качать оттуда!
пожинаем плоды принятия лесного кодекса ...
Что это за меры были разработаны? Тунгусский метеорит взорвался в этих местах 111 лет назад! Повалил лес волной на площади 2000кв. км.!!! Вдумайся Павлик!
До сих пор все описано ГИПОТЕТИЧЕСКИ!!! Даже эпицентр взрыва так детально не определен и не изучен за 111 лет! Какие самолеты? Какие амфибии? Площадь пожара больше государства -Турция! И все непроходимые и необитаемые болота и тайга.
30.07.2019 12:41
гость
Болота там будет, а не другой лес! Что вы всё вокруг да около! Специально жгут,болота разводят, чтобы потом нефть и газ качать оттуда!
Там есть залежи нефти и газа?
Какой Тунгусский метеорит? вы что до сих пор во все эти сказочки верите??? По ушам ездят всем с этим метеоритом и со многим другим тоже. "Зри в корень!"(Козьма Пртуков)
May be i,m Leo, не гони пургу, лучше ответь, ты зачем лес поджёг, гадёныш?
30.07.2019 12:50
гость
Там есть залежи нефти и газа?
Вы геолог? Если нет ознакомьтесь на просторах инета с информацией о том что такое лесные и болотные гари, польза/вред и откуда у них ноги растут, не легко найти инфу, но постарайтесь! Мы в вас верим!
30.07.2019 12:50
гость
Ну и куда твой корень зрит?
Или Николай Тесла шаростукнул по оси земной?
30.07.2019 12:45
для Павлика
Площадь пожара больше государства -Турция!
Дружок, площадь Турции 783000 кв км.
Это 78 млн га.
Пожары - 2-3 млн га.
Пропустил в школе уроки математики и географии?
Площадь Восточной Сибири - 720 млн. га.
Пожаром охвачено 0,3% площади.
Катастрофа? Да. Фатально? Нет.
299/300 площади остались нетронутыми.
Это те же учёные, которые вырубки Алтайлеса санитарными назвали, ну, ну...
30.07.2019 12:58
гость
Спасибо за веру в меня)))
Не правильно говоришь, это горит одновременно 2 млн ГА, а сгорело уже более 12 млн, огонь же движется. Власти передают сколько горит на данный момент, а сгорело может и 20 млн, никто не скажет. Огонь движется
30.07.2019 13:25
технарь
Это те же учёные, которые вырубки Алтайлеса санитарными назвали, ну, ну...
хаха это рубки, а то пожар)))
30.07.2019 13:12
- гость -
Ну и куда твой корень зрит?
Или Николай Тесла шаростукнул по оси земной?
Ого! Поздравляю! Да вам пора нобелевскую премию давать!
На сайте Global Forest Watch Fires всё наглядно видно, что и где горит, когда начало гореть и в каком направлении движется. и не надо ничего придумывать. Столько всего горит и сгорело, что территория Турции вообще отдыхает, как ей и положено.
а дедушка у нас чем занимается то?
В Сочах отдыхат тот дедушка...
300 лет Ха Что то многовато.
Куда лезете со своим "я все знаю"?
Скоро картоху копать, а еще помидоры не окучены!
Есть кому кострами заниматься, пусть разгребают...