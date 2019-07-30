300 лет. Именно столько потребуется для полноценного восстановления леса после катастрофических пожаров, охвативших Сибирь. В этом убеждена профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета, доктор биологических наук Татьяна Терехина. На территории, пострадавшей от пожара, произойдут необратимые изменения, подчеркнула она в беседе с корреспондентом Аmic.ru.

"Выгорел лес, животные пострадали, и почвенный покров получил огромное воздействие. Восстановление лесов происходит очень медленно, а в северных регионах еще медленнее. Сгоревший лес формировался сотни лет. Хвойные, которые встречаются на территории России, имеют максимальный срок жизни 350 лет", – объяснила биолог.

Первые хвойные деревья будут заметны не раньше, чем через 20 лет, предположила Терехина. "Если взять Красноярский край, изначально на гарях появится малина, потому что температура прорастания семян у нее достаточно высокая – больше 30 градусов она выдерживает. Также вырастут сорняки, которые перенесет ветер. Что касается деревьев, то там, где более влажно, могут ивы пойти, прорости осины", – считает доктор наук.

По ее словам, сибирские леса не готовы к подобным пожарам. Тогда как в Австралии, например, природа адаптировалась к частым лесным возгораниям. Там появились сосны, шишки которых развиваются под действием высоких температур и раскрываются после пожара, приводит пример профессор.

Погодные условия в областях, где выгорел лес, будут меняться, утверждает Татьяна Терехина. "Лес – это накопитель влаги. Там где его нет – влага не накапливается. Снег будет быстрее таять в местах, где был пожар. В лесах влага уходит постепенно, а там будет быстро скатываться по элементам рельефа. Другими словами, почва лишилась постепенного питания", – добавляет биолог.

Специалист не исключает процесса перерождения сгоревшего леса: со временем в этих местах поселятся другие животные, появятся другие растения. По ее словам, единственное, в чем человек может быть полезен природе, это в разборе завалов после пожара.

"Мы не увидим нового леса. 50 лет – это ничто, деревья так быстро не растут", – резюмирует собеседник.

По данным на 29 июля, в регионах Сибири горит более 1,6 миллиона гектаров леса. Информация о масштабах возгорания опубликована на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Огонь бушует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах. Смог от пожаров распространился на всю территорию Сибири, дошел до Урала, Дальнего Востока и Казахстана.

Напомним, масштабное голосование с требованием введения режима ЧС было запущено на сайте change.org. Петицию подписали более 615 тысяч человек. "Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!" – говорится в обращении. Тем не менее ликвидацию пожаров некоторые сочли нецелесообразной. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, потому что спасатели будут подвержены опасности.