Пострадавших в ДТП с полицейскими прооперировали в Алтайском крае

Пострадавших в ДТП со служебным автомобилем полиции на территории Алейского района экстренно прооперировали, рассказали в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
Медицинскую помощь оказывали две медицинские бригады Алейской ЦРБ, состоящие из десяти человек. Так как медлить было нельзя, операции проводили одновременно в двух залах. К моменту доставки пациентов уже все было готово к мероприятиям по спасению жизней.
"Наши специалисты сработали очень профессионально, проявили самые лучшие командные качества, — поделился главврач медучреждения Александр Берестенников. — Хотел бы еще отметить, что на этой неделе поступило оборудование для реанимационной, которое сразу же было задействовано этой ночью. Без него справиться с задачей было бы гораздо сложнее".
Состояние пациентов оценивается как тяжелое. В дальнейшем планируется перевезти их в барнаульскую больницу. Но транспортировку можно будет выполнить только когда их состояние стабилизируется.
Напомним, авария случилась 19 декабря в 18:50 на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. Столкнулись "Жигули", в котором были полицейские, и Toyota Corolla Fielder. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения.
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