Такой день. Жестокое убийство женщины и ее дочери и кусающаяся бабушка в автобусе

О главных событиях страны и Алтайского края за 28 октября

28 октября 2026, 23:58, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Минцифры рассматривает возможность фильтрации и ограничения зарубежного интернет‑трафика в России. Речь идет о том, чтобы пропускать весь трафик с иностранных доменов через технические средства противодействия угрозам и устанавливать лимиты на его объем для пользователей из РФ. Такая мера может стать частью законопроекта о реформе отрасли связи.

Двое жителей Алтайского края вернулись домой в рамках крупного обмена пленными. Бойцы провели в плену более года. Все это время аппарат омбудсмена поддерживал постоянную связь с их семьями: помогал подтвердить факт нахождения военнослужащих в живых, содействовал в решении бытовых вопросов, в том числе через органы соцзащиты и кураторов фонда "Защитники Отечества".

Команда юристов народной артистки России Ларисы Долиной намерена тщательно проверять все публикации, коллажи, мемы и иные материалы с ее изображением, в том числе дипфейки. Как сообщил директор певицы Сергей Пудовкин, при выявлении оскорблений, унижений или незаконного использования имени и образа артистки будут подаваться иски о защите чести и достоинства.

Ясновидящая Агафья из Новосибирска рассказала, что начало зимы будет относительно мягким, со снегопадами и температурными качелями, а в конце декабря ударят сильные морозы. Самый холодный период, по предсказанию ясновидящей, придется на вторую половину января. В этот месяц возможны затяжные морозы и сильный ветер.

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой о предоставлении государственных выплат бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием более чем трех внуков.

В барнаульском поселке Ягодном обнаженный мужчина выбежал на железную дорогу навстречу движению поезда. Составу пришлось остановиться. По информации из соцсетей, из-за инцидента никто не пострадал. Что позже произошло с раздетым жителем города, неизвестно.

В Барнауле пожилая женщина укусила девушку за руку из-за свободного места в автобусе. Во время поездки пассажирка толкала окружающих и агрессивно реагировала на замечания. Когда освободилось место, она решила его занять.

В Челябинске нашли тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. Трагедия произошла в одном из молодых микрорайонов поселка Западного. Мужчина и женщина были в официальном браке, погибшая девочка приходилась ему падчерицей. По предварительной версии, челябинец убил жену и ее дочь, а затем покончил с собой.

На Таймыре белый медведь напал на сотрудника одной из компаний, работавшего неподалеку от поселка Диксон. Мужчина получил рваные раны головы и укусы рук, однако сумел отбиться от хищника. Пострадавшего доставили в больницу санитарной авиацией.