Порывы ветра могут достигать 14 м/с

29 октября 2026, 06:00, ИА Амител

Снег идет в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 29 октября в Алтайском крае ожидается до +8 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +3...+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы 14 м/с.

В Барнауле прогнозируется +5...+7 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.