"Справедливая Россия" передала продуктовые наборы 40 семьям Каменского района

40 многодетных и малообеспеченных семей Камня-на-Оби и села Столбово на минувших выходных получили продуктовую поддержку от депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.
"Люди очень нуждаются в поддержке, которая оказалась как нельзя кстати. Родители и дети выражали сердечную благодарность партии "Справедливая Россия" и лично Александру Васильевичу Терентьеву за столь важную в эти трудные времена и солидную помощь, внимание к нуждам многодетных и малообеспеченных семей", – рассказала депутат Каменского городского совета депутатов, заместитель главы города Евгения Проскурина.
Вместе с ней продуктовые наборы нуждающимся разносили член Совета местного отделения СР в Каменском районе Зинаида Косенкова и депутат горсовета Александр Диденко.
На минувшей неделе справедливороссы передали продуктовые наборы 144 семьям Барнаула, Бийска и Рубцовска. В пакетах сахар, масло, макароны, чай, мука, сок.
Комментарии
ну передала, и что?
губернатор Пензенской области на 25 кг раздает малоимущим коробки
а не два хилых пакетика