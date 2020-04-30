Трассу здоровья в Барнауле посещать нельзя

Барнаульскую Трассу здоровья в Ленточном бору на данный момент посещать нельзя. Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля заявил замначальника алтайского МЧС Андрей Нейман.
По его словам, эта локация попадает под действие сразу двух документов. Во-первых, под указ губернатора о самоизоляции, а во-вторых, под запрет на посещение лесов в связи с пожароопасным сезоном.
Как рассказал Нейман, количество пожаров в лесах региона резко выросло. На данный момент зафиксировали 81 возгорание, в прошлом году на этот момент их было 28.
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае на 30 апреля подтверждены 382 случая заражения коронавирусом. 44 человека уже вылечились.
Комментарии
За пивом зато можно сходить, а в лес не в коем случае
и я про то жэ)
на трассу низзя а пивко можно
это да.
надо еще как море в краснодарском крае автобусами огородить
В магазинах толпится и заражаться можно. А на открытых пространствах, где риск минимальный - нельзя. Логика!
Идиоты! Бухать пиво можно, а прогуляться по лесу нельзя.
Что происходит? Прогуляться- оздоровиться нельзя. А за пивом ходите.
Сидите дома ешьте макарошки и пейте пиво.
Этот Макарка сам-то хоть раз там бывал? Или только в кабинетике тупые ограничения из пальца высасывать в состоянии?
Ахахха!!! Пожароопасный сезон - с апреля по октябрь! Ходите в лес зимой! Весной найдут ))) ЗЫ Какой бреееед....