Министр спорта не исключил очередного отказа от достройки ледовой арены "Алтай"

Строительство ледовой арены "Алтай" в Барнауле может быть заморожено в связи с урезанием бюджета Алтайского края на 18 миллиардов из-за последствий эпидемии коронавируса. Власти пересматривают краевую адресную инвестиционную программу и могут отказаться от таких дорогих проектов, как ледовая арена "Алтай".

Как сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев, все объекты, которые должны были построить за счет федеральных средств, будут возведены в срок. Речь о ледовом дворце в Рубцовске, Бийске, трех ФОКах в Барнауле. А вот от некоторых спортивных строек за счет краевого бюджета придется отказаться. В том числе и от арены "Алтай", которую должны были построить к 2024 году. Общий объем финансирования – около 750 миллионов рублей.

Строительство должно было пройти в несколько этапов и завершиться к 2024 году. Поскольку пока даже не определен подрядчик, который должен вести строительство, то экономический кризис может надолго отложить появление дворца, долгожданного для всех любителей хоккея.

Построить ледовый дворец "Алтай" планировали еще в 2014 году за федеральные средства, но из-за финансового кризиса в стране проект урезали и удешевили. Возводить объект краевые власти собирались своими силами. Сначала – в 2018-м, потом – в 2019-м, а теперь, вероятнее всего, строительство снова отложат.