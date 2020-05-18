Республика Алтай передала Росавтодору более 150 километров трассы к Телецкому озеру, которая вошла в состав Чуйского тракта. В ближайшие годы дорожники намерены приступить к ее ремонту. Это первый случай за 13 лет, когда регион страны передал на содержание свою дорогу федеральным структурам, сообщили в УПРДОР "Алтай".

Кроме того, управлением объявлены торги на содержание крупного участка поменявшей статус дороги – речь идет о 72 километрах. Ожидалось, что трасса до озера Телецкое будет передана Росавтодору в 2021 году, но документы все были подготовлены правительством региона заранее, поэтому процесс передачи был ускорен.

Вместе с тем это первый случай в Сибири за 13 лет, когда региону удалось передать в федеральную собственность крупный дорожный объект. В последний раз аналогичные изменения произошли в 2007 году, когда Иркутская область передала Росавтодору автодорогу Тулун – Братск – Усть-Кут, теперь это головной участок будущей трассы "Вилюй", которая ведет к Якутску.

До включения дороги Горно-Алтайск – с. Артыбаш (расположено на берегу Телецкого озера) в состав Чуйского тракта (дорога Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией) протяженность последнего была равна 953 км.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай в ближайшие годы построят дорогу к Каракольским озерам за 5 миллиардов рублей. Что касается Чуйского тракта, то сейчас в Тальменском районе идет расширение до четырех полос участка трассы. Ожидается, что за несколько лет будет реконструировано 49 километров тракта. На это уйдет несколько миллиардов рублей.