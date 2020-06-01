Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Коронавирус продолжает менять уклад нашей жизни и вносить свои коррективы. День защиты детей и начало лета в этом году выдались довольно тоскливыми. Обычно 1 июня в парках и скверах яблоку негде упасть: сейчас же здесь гуляют редкие прохожие. В Барнауле из-за пандемии продолжают оставаться закрытыми все парки с аттракционами, пляжи и фонтаны. Надежда на то, что все вернется в свое русло и мы сможем сполна насладиться этим летним сезоном, еще теплится, но, скорее всего, как раньше уже не будет.

Грустное лето 2020 в фоторепортаже amic.ru.