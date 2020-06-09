Барнаульцы столпились перед дверями Краевого диагностического центра

Фото: "Инцидент Барнаул"

Перед дверями Краевого диагностического центра на Комсомольском проспекте в Барнауле с утра собралась толпа людей, рассказывает "Инцидент Барнаул".

Как сообщает очевидец, несмотря на нарушение социальной дистанции, большинство людей все же надели маски.

Напомним, что с 8 июня в Алтайском крае начался плановый прием пациентов. Как объяснил во время онлайн-брифинга глава Минздрава региона Дмитрий Попов, работа поликлиник и больниц будет возобновляться поэтапно: на этой неделе жители края смогут отвести детей на профилактический прием к педиатру.

Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент РФ Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи населению. Речь идет как о медицинских услугах, так и специализированной и высокотехнологичной помощи. О выполнении поручения Минздрав должен отчитаться до 20 июня.