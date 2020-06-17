Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.
В Барнауле выявили 42 инфицированных, в Рубцовске – 8, Бийске – 7, Алейске и Новоалтайске – по 3, Тальменском и Шипуновском районах – по 2, в Славгороде, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по одному инфицированному.
Таким образом, на 17 июня в Алтайском крае лабораторно подтверждено 3010 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1920 человек. В тяжелом состоянии находятся 45 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в регионе умерли более половины зараженных COVID-19, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Всех зараженных с тяжелым течением инфекции госпитализируют в ковидный госпиталь, развернутый на базе барнаульской больницы № 5. По словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова, доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов увеличивается, поскольку процесс их выздоровления проходит гораздо дольше, чем у тех, у кого заболевание протекает в легкой форме.
Комментарии
Кто там такой шутник? 71, 72, 71, 72. Завтра значит 72?
17.06.2020 13:58
- гость -
Кто там такой шутник? 71, 72, 71, 72. Завтра значит 72?
есть еще 67)))!!!
а как же про 69 забыли?
Ставлю на завтра (т.е. на сегодня) 70!
Уже никому эти +71 не интересны. Можно вообще перестать вести статистику.
экстремальное и неправдоподобное сглаживание графика
сколько же в реальности болеет???...
и, сколько бессимптомников среди нас ходит?
делаем ставки, господа!
Всё равно стабильно выше обозначенных ВПТ 65-67 человек.
С понедельника меры усиливать начнёт? Калинина обещала.
17.06.2020 14:18
- гость -
+71
17.06.2020 14:27
Гость
Всё равно стабильно выше обозначенных 65-67 человек.
С понедельника меры усиливать начнёт?
Однозначно ,выше! И про 65-67 человек было заявление! И??????
17.06.2020 14:31
- гость -
Помним,помним. и про 40 было само-самое заявление.
Ковид 19 смутировал, в Китае опять переполох. Как новый вирус назовут?
В начале этой недели появилась очень важная новая информация от Всемирной организации здравоохранения, дезавуирующая не только ее предыдущие заявления, но и жесткие меры по изоляции граждан, отслеживанию их контактов, продвижению принудительной вакцинации и прочий беспредел, который спускают власти многих государств на свои народы во имя «профилактики распространения нового коронавируса», ссылаясь на аргументы той же самой ВОЗ. Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхов на брифинге в ООН заявила, что бессимптомные заболевшие Ковид-19 крайне редко могут заразить кого-то еще. Также это касается и заразившихся вирусом в инкубационном периоде – до проявления у них первых симптомов, ранее такие люди считались очень заразными и потенциально опасными. Этот факт является железным аргументом для противников жестких ограничительных мер властей в рамках т.н. «режима повышенной готовности» и заставляет нас еще раз задуматься о реальных целях бенефициаров планетарного карантина. А также он опускает еще ниже уже упавший, казалось бы, ниже плинтуса авторитет ВОЗ.
«Исходя из той информации, которая у нас имеется на сегодня, человек без симптомов может передавать (новый коронавирус) другому в крайне редких случаях. Вирус распространяется, прежде всего, капельным путем – когда больной кашляет или чихает, или, когда человек прикасается к поверхности, на которую чихнул зараженный. Представители властей должны концентрироваться на выявлении и изоляции инфицированных людей с симптомами, а также на поиске контактировавших с ними.
Эххх На завтра бы вас туда ставочников засунуть в эти 70 человек, вот была бы шутка!
17.06.2020 14:52
- гость -
Лучше засуньте теда тех,кто в отчётах сочиняет эти цифры. Прямо АК на плато!
Как новый вирус назовут?
Так Ковид20.
17.06.2020 15:29
- гость -
А может лучше-ковид два точка ноль?
17.06.2020 14:52
я
....«пациент № 31» из Южной Кореи.
Властям этой страны довольно долгое время удавалось сдерживать число инфицированных коронавирусом в пределах 30, пока не началось нарушение карантинных мер со стороны одной из христианских общин. Пожилая женщина, нарушив запрет на участие в групповых религиозных обрядах, продолжала посещать службы в храме и в итоге заразила более 1200 человек. МК .РУ 07.06.2020
Пациент №31 имела могучие легкие, чтобы в храме чихнуть на 1200 человек.
СМИ, хватит, уже разгонять волну на пустом месте.