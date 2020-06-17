Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.

В Барнауле выявили 42 инфицированных, в Рубцовске – 8, Бийске – 7, Алейске и Новоалтайске – по 3, Тальменском и Шипуновском районах – по 2, в Славгороде, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по одному инфицированному.

Таким образом, на 17 июня в Алтайском крае лабораторно подтверждено 3010 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1920 человек. В тяжелом состоянии находятся 45 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в регионе умерли более половины зараженных COVID-19, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Всех зараженных с тяжелым течением инфекции госпитализируют в ковидный госпиталь, развернутый на базе барнаульской больницы № 5. По словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова, доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов увеличивается, поскольку процесс их выздоровления проходит гораздо дольше, чем у тех, у кого заболевание протекает в легкой форме.