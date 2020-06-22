Еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка коронавируса

На Бийском олеумном заводе произошла вспышка коронавируса. На предприятии выявили 15 заболевших. Часть из них госпитализированы, часть (те, у кого нет симптомов заболевания) – проходят лечение на дому. Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 июня сообщила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Ранее amic.ru уже писал о вспышках COVID-19 на других предприятиях региона: Корбалихинском руднике, заводе "Кучуксульфат", среди сотрудников СГК и ряде других.

По последним данным, в Алтайском крае коронавирусом заразился 3371 человек, 55 из них скончались. Выздоровели 2257 человек. В тяжелом состоянии находятся 62 человека, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.