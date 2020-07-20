Еще три человека с COVID-19 умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае умерли еще три человека, которым ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.
В целом число скончавшихся с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 157 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 65 человек, по иным причинам скончались 89 зараженных, на экспертизе находятся три случая.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 191 зараженного коронавирусом. Число новых случаев не превышает 200 вторые сутки подряд. Таким образом, с начала эпидемии в Алтайском крае коронавирус выявили уже у 7573 человек. Выздоровели 4799 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 95 человек, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии