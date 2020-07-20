Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом

Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19, и он пока не пройден. Об этом во время онлайн-брифинга 20 июля заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
"Мы забрались на максимальные показатели", – подчеркнул министр.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 191 зараженного коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в Алтайском крае COVID-19 выявили уже у 7573 человек. Выздоровели 4799 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 95 человек, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались 157 пациентов, которым ранее диагностировали инфекцию. COVID-19 стал причиной смерти в 65 случаях.
Комментарии
А при голосовании за обнуление было вроде около 70 прирост, да?
Очередная победа над коронавирусом?
Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19, и он пока не пройден
да ну
10 июля было +240
15 июля +246
сегодня +191
и Rt=0,88, что меньше общероссиянского равного 0,98
как-то политически безграмотно интерпритирует цифери г-н попов...)))
20.07.2020 13:54
- гость -
Товарищ знает, что говорит.
А по телевизору сказали, что пик заболеваемости в всей России пройден!?! Можно считать, что вместе с Питером, ХМАО и Тувой не в России живём???
первые 3 дня не можешь заснуть
потом боль в горле
затем пропадает обоняние и вкус
слабость в мышцах
тяжесть в легких
Закон сохранения в природе: кто-то обнулился, кто-то пошел в рост.
Спать нужно ночью. А сыпь во рту была?
Сейчас мы чётко видим плоды послаблений и снятия ограничений.