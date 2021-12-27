Суд отпустил из-под домашнего ареста Михаила Старцева, обвиняемого по делу о смертельной драке на Старом базаре, сообщает "Толк". До приговора он пробудет на свободе.

Как заявили адвокаты, ранее суд держал Старцева под арестом, поскольку тот ещё не дал показания. Однако 27 декабря его наконец допросили, а значит, у суда не осталось поводов ограничивать свободу обвиняемого. Хотя срок домашнего ареста Старцева заканчивался 8 января, суд согласился с доводами защиты. При этом ему запрещено покидать Барнаул, также он обязан являться по первому требованию правоохранителей.

Суд опроверг доводы стороны обвинения о том, что Старцева обвиняют в особо тяжком преступлении. Супруга погибшего на Старом базаре Павла Рохлова заявила, что боится обвиняемого, который может навредить ей и её семье. Однако судья отметила, что сам факт обвинения в тяжком преступлении не может быть основанием для ужесточения меры пресечения.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны.

1 сентября на суде доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. В заключении барнаульских коллег судмедэксперт обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.

Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке. Супруга погибшего Светлана обвинила эксперта во лжи, заявив, что муж в это время был за рулём, а водить пьяным он не мог. Также Светлана подала к Старцеву гражданский иск более чем на 41 млн рублей.