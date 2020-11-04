Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова раскритиковала Андрея Малахова

Вдова Павла Рохлова, который погиб во время драки на Старом базаре в Барнауле резко раскритиковала телеведущего Андрея Малахова, обвинив автора "Прямого эфира" во лжи. Об этом Светлана Рохлова написала на своей странице в Instagram.

"Если бы знала что будет у вас грязь выдуманая на ровном месте! Никогда бы не поехала... <...> По факту враньё чистой воды — про Мужа, меня и наши отношения! Мне ваше враньё в итоге вышло боком, а вам лишь бы рейтинги", — заявила Рохлова (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред.)

При этом вдова похвалила журналистов телеканала НТВ, которые сняли сюжет о переводе обвиняемого по делу Михаила Старцева из СИЗО под домашний арест. Напомним, по их версии, мужчина заразился в изоляторе коронавирусом. Однако позже пресс-служба алтайского УФСИН опровергла эту информацию.

Как уже сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

Чтобы придать ситуации максимальную огласку, вдова Павла Рохлова Светлана отправилась на съемки ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача вышла в свет в середине октября.