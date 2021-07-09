"Кричал, всех убьет". Участница смертельной драки на Старом базаре выступила в суде

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу и спортивная судья Лилия Ворогушина дала показания о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле летом 2020 года, в результате которой погиб Павел Рохлов.

Девушку называют главной свидетельницей по этому делу, а супруга погибшего — Светлана — обвиняла ее в соучастии в преступлении. Заседание суда, на котором опросили Ворогушину, состоялось 8 июля.

Спортсменка уверяет, что никто из их компании не выступал зачинщиком драки и не провоцировал конфликт, пишет "Толк". По ее словам, как только она, Старцев и Лютова подъехали к бару "Брют", к ним подошел незнакомый мужчина и стал их оскорблять. Михаил Старцев попросил его отойти и не портить никому настроение.

"Дмитрий Лопатин (его имя я узнала позднее) побежал к своей машине, взял биту, как мне тогда показалось, стал ею размахивать и кричать, что он ненормальный, что он инвалид, что он всех убьет и ему за это ничего не будет", – цитирует издание слова Лилии.

Якобы мужчина этой битой (позднее на суде выяснилось, что это была трость) ударил Лиану Лютову. Ворогушина испугалась, так как у девушки уже была черепно-мозговая травма, а Лопатин, по ее словам "был в неадеквате".

Старцев обхватил Лопатина, они упали, а девушки подобрали "биту-трость" и отбросили в сторону. "Никто из нас не понимал, что у Лопатина в голове, и мы не хотели, чтобы кто-то пострадал", – говорит Ворогушина.

Она рассказывает, что только выбросив трость увидела, что к Старцеву и Лопатину подошел Павел Рохлов, которые "стояли рядом и спокойно разговаривали". В этот момент "подлетела" женщина в розовой кофте (Светлана Рохлова), которая схватила Ворогушину за ворот и стала наносить удары, а потом переключилась на Лютову. К женщинам подошел "мужчина в белой футболке" и Ворогушина расценила, что он пытается помочь Рохловой, а потому оттолкнула мужчину ногой.

Ранее жена Павла Рохлова Светлана рассказывала, что во время потасовки Ворогушина ее ударила ногой по голове. Павел, пытаясь защитить супругу, ударил девушку кулаком по лицу. В ответ знакомый Лилии Михаил Старцев ударил Рохлова, а тот упал, ударился головой об асфальт и погиб.

"Рохлова рассказывает, что я якобы ее ударила ногой – это неправда", – утверждает Лилия.

По ее мнению, Рохлов тоже видимо, решил, что Ворогушина ударила его жену и ударил Лилию в область челюсти.

"Я отлетела на 2-3 метра назад, упала и ударилась затылком об асфальт. Кажется, я даже на какое-то время отключилась, потому что когда встала, Рохлов уже лежал. Удара Старцева я не видела", – сказала свидетельница.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".

Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны. Сейчас Старцеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет.