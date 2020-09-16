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"А ей весело". Вдова Павла Рохлова и Лилия Ворогушина прошли очную ставку

, ИА "Амител"
Разбирательство по делу о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле продолжается
Светлана Рохлова / Фото: Life Shot

Светлана Рохлова / Фото: Life Shot

Следователи провели очную ставку между вдовой погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле Павла Рохлова, Светланой, и одной из участниц конфликта Лилией Ворогушиной. Об этом на своей странице в Instagram написала сама Рохлова.

"Очная ставка... Как держать себя в руках, когда на таком расстоянии сидит участница той судьбоносной ночи... Слезы градом, злость через край, чувство несправедливости преобладает! А ей весело, хихикала всю очную ставку!!! Страшно жить в таком мире..." – подписала Рохлова фото из кабинета следователя.

Как уже сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.

Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Он находится под арестом.

Также в конфликте участвовала подруга Старцева – чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Девушка утверждает, что Рохлов ударил ее, за что и получил кулаком от Старцева.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.09.2020 07:22
- гость -

ну, не градом, если удосужилась и к малахову сьездить пообниматься, и зафотаться в кабинете
обоих бабищ не жалко

16.09.2020 07:41
- гость -

эта...зачекнуто..лицо на экране вызывает омерзение. Спасибо второй, что не мелькает так часто

16.09.2020 08:08
- гость -

Все это она делает не потому, что у нее нет горя, а для того, чтобы обратить внимание общественности, и сделать неизбежным неотвратимость наказания за страшное преступление.

16.09.2020 08:27
Rk

Если бы сама в драку не полезла, то на этом драка бы закончилась. Да и спортсменка виновата. Если бы не женская агрессия мужики договорились 100%

16.09.2020 08:43
- гость -

подписала Рохлова фото из кабинета следователя...

В ментовке запрещено фоткать, со слов полиционеров это "режимный объект"

16.09.2020 09:20
prosto

Я тоже не понимаю, зачем "вдовушка" рванула в драку, нет чтоб вызывать полицию/охрану, полезла в кучу событий, из-за нее погибший ударил спортсменку, ну и в ответ получил смертельный удар, так что она в принципе тоже виновата в его гибели. И еще когда муж лежал уже бездыханный на асфальте, она почему то продолжала снимать продолжение драки, вместо того чтоб ему вызывать скорую, оказывать помощь, не поехала с ним на скорой, потом от каких то друзей узнавала куда его отвезли(судя и ее интервью на следующий день после происшествия), очень странная особа.

16.09.2020 09:33
- гость -

Эксперты хреновы.

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