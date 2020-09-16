"А ей весело". Вдова Павла Рохлова и Лилия Ворогушина прошли очную ставку

Следователи провели очную ставку между вдовой погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле Павла Рохлова, Светланой, и одной из участниц конфликта Лилией Ворогушиной. Об этом на своей странице в Instagram написала сама Рохлова.

"Очная ставка... Как держать себя в руках, когда на таком расстоянии сидит участница той судьбоносной ночи... Слезы градом, злость через край, чувство несправедливости преобладает! А ей весело, хихикала всю очную ставку!!! Страшно жить в таком мире..." – подписала Рохлова фото из кабинета следователя.

Как уже сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.

Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Он находится под арестом.

Также в конфликте участвовала подруга Старцева – чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Девушка утверждает, что Рохлов ударил ее, за что и получил кулаком от Старцева.