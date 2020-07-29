Глава Федерации кикбоксинга призвал не судить весь спорт по одной драке в Барнауле

Руководитель Федерации кикбоксинга Алтайского края, депутат БГД Вячеслав Перерядов прокомментировал смертельную драку на Старом базаре в Барнауле, произошедшую в ночь на 27 июля. В результате потасовки погиб 40-летний Павел Рохлов. В драке, по словам вдовы погибшего, принимала участие член Федерации кикбоксинга края, двукратная чемпионка мира Лилия Ворогушина. Как сообщил amic.ru Вячеслав Перерядов, произошла большая трагедия. Он уверен, что Следственный комитет разберется в причинах потасовки в центре Барнаула. Также инцидент обсудят на пленуме федерации, который пройдет осенью.
"Не должны люди погибать в таких нелепых драках. Лилия Ворогушина, которая сейчас выступает как свидетель, – член нашей Федерации. Оценку ее поведения в данной истории дадут правоохранительные органы. В сентябре пройдет президиум федерации, где мы также подробно обсудим данную ситуацию. Нам нужно еще раз задуматься о культуре поведения в обществе. И не важно – кикбоксер ты или шахматист. Такие трагедии в будущем допускать нельзя. Нам нужно всем сделать серьезные выводы", – сообщил Вячеслав Перерядов.
Он добавил, что Лилия Ворогушина не является действующим тренером и спортивную карьеру уже давно закончила. Руководитель федерации пояснил, что с детьми, занимающимися кикбоксингом, постоянно ведется беседа о недопустимости использования ударов и приемов в обычной жизни.
"Мне бы хотелось обратиться к СМИ и всем жителям Барнаула. Не стоит судить весь вид спорта по одной ситуации. Повторю, произошла трагедия. Выражаю соболезнование семьей погибшего Павла Рохлова. Уверен, что следователи найдут виновных и разберутся в этой ужасной истории", – заключил Вячеслав Перерядов.
Ранее чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина озвучила "Лайфу" свою версию развития событий во время потасовки на Старом базаре, в которой погиб человек. По ее словам, началось все с вызывающего поведения парня, которого впоследствии супруга погибшего стала называть "инвалидом", так как он размахивал костылем.
Ворогушина – чемпионка мира по кикбоксингу. Занималась в школе олимпийского резерва. О победах девушки на соревнованиях писал и портал amic.ru. В интервью, которые Лилия давала СМИ, она говорила, что не любит насилие. Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).
Смертельную драку на Старом базаре в Барнауле также прокомментировали в Федерации бокса Алтайского края, где сообщили, что предполагаемый виновный – Михаил Старцев – не является ее членом и действующим спортсменом. Также на историю обратил внимание и губернатор края Виктор Томенко.
Комментарии
Глава федерации кикбоксинга призвал не судить весь спорт по одной драке на Барнауле
Это так. Но конкретно эту особь гоните подальше от себя. Фу.
Конечно, не стоит судить. Но что в боксе, что в кикбоксинге случайные люди успехов не добиваются. Каждый из них переносит свое внутреннее желание бить кого-то на соперника. И далеко не каждый может сдерживаться, чтобы не переносить на других людей.
Эту наглую пьяную лживую тварь Ворогушину срочно изолировать от общества! Дискредитирует звание спортсмена. Да и "спортсмен" то она никчемный, больше пуха. За понты и свою пустоголовость надо ответить по полной!
сложно найти новость где гольфист или шахматист с гандболистом замешаны в подобной новости
через одно происшествие это боксер
И не важно кикбоксер ты или шахматист
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ну и зачем тогда нужна подготовка спортсменов) выпустили на ринг шахматиста, он справится, он же спортсмен!
Достойный ответ главы Федерации. Нашим бы министрам поучится так говорить или молчать. А этот человек на своем месте.
странно , но почему мастер спорта по выездке не пинает шпорами никого и не лупит хлыстом?
а мог бы вообще конем затоптать.
ага, конем, у него потом травма на всю жизнь! у коня
это да. конь так то нежное создание
нашим бы министрам поучится так говорить или молчать
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т.е. Вы считаете это правильно, что возможности шахматиста в драке он приравнял к тренированному спортсмену?
Она должна быть в СИЗО , кто ее выгораживает???
Вот уже БЫВШИЕ боксер и бывшая кикбоксерша. Не любящие насилие, ага.
А шахматист может шахматной доской по голове. А гимнастка мячом закидает и лентой замотает...
В местной прессе в 2004 году была статья про Ворогушину, где "Лилю не бьют на ринге. В основном бьет она". И там ее тренер с восхищением рассказывает об уличных драках Лили.
"Одного удара хватило, чтобы плачущих местных вывели за территорию. " - это про сельских девиц. И описывает историю, где какой-то прохожий "на свою беду бросил в девчонок апельсиновой кожурой. Буркнул еще что-то обидное и… получил удар в челюсть. Он даже не понял, что случилось, но спесь быстро сошла. Спортсменки, конечно, убежали".
Как-то это не вяжется с беседами о недопустимости использования ударов и приемов в обычной жизни.
Шахматист может шахматной доской по голове.
Беседы с такими бесполезны. Они признают только грубую силу и стаю.
29.07.2020 11:37
- гость -
вы правы.
такие отрабатывают удары на прохожих и бомжах.
тех, кто заведомо слабее
знаю историю в опере на улице тоже такие "девочки" специально на танцполе толкали жертв, потом типа выйдем- поговорим, в итоге одна из жертв с ЧМТ в горбольницу уехала, а приехала полиция- нет никто. Спортсменка улетучились сразу.
https://sudact.ru/regular/doc/fAZ44zpeAVY9/
вот посмотрите не тот ли это старцев
Это статья Надежды Тиуновой (Алтапресс) - интервью с тренером Мариной Агафоновой. Да неприкрытый восторг "подвигами" воспитанницы.