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Глава Федерации кикбоксинга призвал не судить весь спорт по одной драке в Барнауле

, ИА "Амител"
Вячеслав Перерядов пообещал, что инцидент с Лилией Ворогушиной обсудят на пленуме федерации осенью
На фото: Вячеслав Перерядов

На фото: Вячеслав Перерядов

Руководитель Федерации кикбоксинга Алтайского края, депутат БГД Вячеслав Перерядов прокомментировал смертельную драку на Старом базаре в Барнауле, произошедшую в ночь на 27 июля. В результате потасовки погиб 40-летний Павел Рохлов. В драке, по словам вдовы погибшего, принимала участие член Федерации кикбоксинга края, двукратная чемпионка мира Лилия Ворогушина. Как сообщил amic.ru Вячеслав Перерядов, произошла большая трагедия. Он уверен, что Следственный комитет разберется в причинах потасовки в центре Барнаула. Также инцидент обсудят на пленуме федерации, который пройдет осенью.

"Не должны люди погибать в таких нелепых драках. Лилия Ворогушина, которая сейчас выступает как свидетель, – член нашей Федерации. Оценку ее поведения в данной истории дадут правоохранительные органы. В сентябре пройдет президиум федерации, где мы также подробно обсудим данную ситуацию. Нам нужно еще раз задуматься о культуре поведения в обществе. И не важно – кикбоксер ты или шахматист. Такие трагедии в будущем допускать нельзя. Нам нужно всем сделать серьезные выводы", – сообщил Вячеслав Перерядов.

Он добавил, что Лилия Ворогушина не является действующим тренером и спортивную карьеру уже давно закончила. Руководитель федерации пояснил, что с детьми, занимающимися кикбоксингом, постоянно ведется беседа о недопустимости использования ударов и приемов в обычной жизни.

"Мне бы хотелось обратиться к СМИ и всем жителям Барнаула. Не стоит судить весь вид спорта по одной ситуации. Повторю, произошла трагедия. Выражаю соболезнование семьей погибшего Павла Рохлова. Уверен, что следователи найдут виновных и разберутся в этой ужасной истории", – заключил Вячеслав Перерядов.

Ранее чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина озвучила "Лайфу" свою версию развития событий во время потасовки на Старом базаре, в которой погиб человек. По ее словам, началось все с вызывающего поведения парня, которого впоследствии супруга погибшего стала называть "инвалидом", так как он размахивал костылем.

Ворогушина – чемпионка мира по кикбоксингу. Занималась в школе олимпийского резерва. О победах девушки на соревнованиях писал и портал amic.ru. В интервью, которые Лилия давала СМИ, она говорила, что не любит насилие. Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).

Смертельную драку на Старом базаре в Барнауле также прокомментировали в Федерации бокса Алтайского края, где сообщили, что предполагаемый виновный – Михаил Старцев – не является ее членом и действующим спортсменом. Также на историю обратил внимание и губернатор края Виктор Томенко.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.07.2020 10:51
- гость -

Глава федерации кикбоксинга призвал не судить весь спорт по одной драке на Барнауле

Это так. Но конкретно эту особь гоните подальше от себя. Фу.

29.07.2020 10:54
- гость -

Конечно, не стоит судить. Но что в боксе, что в кикбоксинге случайные люди успехов не добиваются. Каждый из них переносит свое внутреннее желание бить кого-то на соперника. И далеко не каждый может сдерживаться, чтобы не переносить на других людей.

29.07.2020 10:59
Ро

Эту наглую пьяную лживую тварь Ворогушину срочно изолировать от общества! Дискредитирует звание спортсмена. Да и "спортсмен" то она никчемный, больше пуха. За понты и свою пустоголовость надо ответить по полной!

29.07.2020 11:00
- гость -

сложно найти новость где гольфист или шахматист с гандболистом замешаны в подобной новости
через одно происшествие это боксер

29.07.2020 11:05
гiсть

И не важно кикбоксер ты или шахматист
---
ну и зачем тогда нужна подготовка спортсменов) выпустили на ринг шахматиста, он справится, он же спортсмен!

29.07.2020 11:18
- гость -

Достойный ответ главы Федерации. Нашим бы министрам поучится так говорить или молчать. А этот человек на своем месте.

29.07.2020 11:20
- гость -

странно , но почему мастер спорта по выездке не пинает шпорами никого и не лупит хлыстом?
а мог бы вообще конем затоптать.

29.07.2020 11:24
- гость -

ага, конем, у него потом травма на всю жизнь! у коня

29.07.2020 11:27
- гость -

это да. конь так то нежное создание

29.07.2020 11:28
гiсть

нашим бы министрам поучится так говорить или молчать
---
т.е. Вы считаете это правильно, что возможности шахматиста в драке он приравнял к тренированному спортсмену?

29.07.2020 11:32
гость

Она должна быть в СИЗО , кто ее выгораживает???

29.07.2020 11:34
Злая гостья

Вот уже БЫВШИЕ боксер и бывшая кикбоксерша. Не любящие насилие, ага.

29.07.2020 11:36
Злая гостья

А шахматист может шахматной доской по голове. А гимнастка мячом закидает и лентой замотает...

29.07.2020 11:37
- гость -

В местной прессе в 2004 году была статья про Ворогушину, где "Лилю не бьют на ринге. В основном бьет она". И там ее тренер с восхищением рассказывает об уличных драках Лили.
"Одного удара хватило, чтобы плачущих местных вывели за территорию. " - это про сельских девиц. И описывает историю, где какой-то прохожий "на свою беду бросил в девчонок апельсиновой кожурой. Буркнул еще что-то обидное и… получил удар в челюсть. Он даже не понял, что случилось, но спесь быстро сошла. Спортсменки, конечно, убежали".
Как-то это не вяжется с беседами о недопустимости использования ударов и приемов в обычной жизни.

29.07.2020 11:40
Злая гостья

Шахматист может шахматной доской по голове.

29.07.2020 11:41
Злая гостья

Беседы с такими бесполезны. Они признают только грубую силу и стаю.

29.07.2020 11:42
- гость -

29.07.2020 11:37
- гость -

вы правы.
такие отрабатывают удары на прохожих и бомжах.
тех, кто заведомо слабее

знаю историю в опере на улице тоже такие "девочки" специально на танцполе толкали жертв, потом типа выйдем- поговорим, в итоге одна из жертв с ЧМТ в горбольницу уехала, а приехала полиция- нет никто. Спортсменка улетучились сразу.

29.07.2020 11:43
ссс

https://sudact.ru/regular/doc/fAZ44zpeAVY9/

вот посмотрите не тот ли это старцев

29.07.2020 11:47
Злая гостья

Это статья Надежды Тиуновой (Алтапресс) - интервью с тренером Мариной Агафоновой. Да неприкрытый восторг "подвигами" воспитанницы.

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