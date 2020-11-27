Вдова погибшего в драке на Старом базаре потребовала с Михаила Старцева 41 млн рублей

Вдова погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле Павла Рохлова, Светлана, подала гражданский иск к обвиняемому по этому делу Михаилу Старцеву. Женщина требует более 41 млн рублей, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее amic.ru писал, что расследование дела в отношении 38-летнего Старцева завершено. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Уголовное дело направили в суд.
Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове.
Чтобы придать ситуации максимальную огласку, вдова Павла Рохлова, Светлана, отправилась на съемки ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача вышла в свет в середине октября. Также она создала петицию на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и потребовала наказать Старцева по всей строгости закона.
Губернатор Алтайского края Виктора Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".
Комментарии
при всем факте утраты мужа, вдова не вызывает сочувствия...
увы...
алчная хабалка
страшно подумать сколько она с Малахова тогда запросила
А что не 50? Откуда цифры такие? Может остальные тоже кинутся такие деньги требовать?
Почему в рублях, надо в евро столько требовать, и ещё на 100 умножить.
Розовый бегемот сам виноват в смерти супруга
Возможно у мужа были доги, и при принятии наследства они перейдут к супруге, вот она и хочет покрыть их
))))))
27.11.2020 16:20
покрыть и в несколько раз перекрыть, это что за млнер с долгом в 40 млн
Просить можно сколько угодно и даже решение суда получить... Но получить такие деньги...даже не смешно. Будет из тюрьмы по 200 р в месяц получать, и всё.
надо было супругам страховать жизнь при таком образе жизни
27.11.2020 16:16
- гость -
Розовый бегемот сам виноват в смерти супруга
смешно грустно но правда
Компенсация морального вреда при потере близкого у нас оценивается судом в 10т.р.