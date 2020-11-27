Вдова погибшего в драке на Старом базаре потребовала с Михаила Старцева 41 млн рублей

Вдова погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле Павла Рохлова, Светлана, подала гражданский иск к обвиняемому по этому делу Михаилу Старцеву. Женщина требует более 41 млн рублей, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее amic.ru писал, что расследование дела в отношении 38-летнего Старцева завершено. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Уголовное дело направили в суд.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове.

Чтобы придать ситуации максимальную огласку, вдова Павла Рохлова, Светлана, отправилась на съемки ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача вышла в свет в середине октября. Также она создала петицию на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и потребовала наказать Старцева по всей строгости закона.

Губернатор Алтайского края Виктора Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".