Стало известно, почему участника драки на Старом базаре перевели под домашний арест

Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаила Старцева отпустили из СИЗО под домашний арест из-за коронавируса. При этом, по информации телеканала НТВ, судья разрешила обвиняемому выходить из дома при надобности.

Защитники спортсмена добились смягчения меры пресечения, несмотря на наличие в системе ФСИН медицинской службы для заключенных. Как отмечает телеканал, Старцев на данный момент лечится от COVID-19 дома и переносит его "не так уж и тяжело".

Родственники считают нахождение обвиняемого в СИЗО несправедливым, а произошедшее – случайностью. В свою очередь, сторона погибшего 40-летнего Павла Рохлова недовольна решением и собирается добиваться отмены смягчения.

UPD. Пресс-служба регионального УФСИН опровергла информацию о заболевании Михаила Старцева коронавирусом. Как отметили в ведомстве, в период содержания у него не наблюдалось признаков респираторной вирусной инфекции.

Напомним, что драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове.

Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

Как сообщил amic.ru 23 октября, суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания Старцева в изоляторе и смягчил меру пресечения.