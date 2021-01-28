Необходимая самооборона. Адвокаты высказались по делу о смертельной драке на Старом базаре

26 января исполнилось полгода с момента гибели барнаульца Павла Рохлова в драке на Старом Базаре, а уголовное дело только начали разбирать в суде. Напомним, мужчина пытался разнять дерущихся незнакомцев, но в итоге погиб сам. Смертельный удар Рохлову нанес 38-летний Михаил Старцев, который в прошлом занимался боксом. Экс-спортсмену предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Однако адвокаты Старцева указывают, что дело далеко не так однозначно.

"Умышленного не было"

По мнению адвокатов Старцева, их подзащитный не только не имел никакого преступного умысла, но, возможно, и вовсе действовал в рамках допустимой самозащиты. Такую версию изначально изложил сам Старцев. Подтвердил ее amic.ru и один из его адвокатов – Евгений Цыганчук.

"Мы свою версию выразим позднее, когда дойдет очередь представлять доказательства со стороны Старцева. Необходимо исследовать показания всех участников событий, свидетелей по делу, выводы экспертиз, а затем уже формулировать свою позицию. В любом случае, мы считаем, что здесь нет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", – пояснил защитник.

Дело рассматривается в Центральном районном суде города Барнаула. Как пишет "Толк", на первом заседании выступили жена погибшего Павла Рохлова, Светлана, и его мать.

По словам Светланы Рохловой, вечером 26 июля они отмечали день рождения ее сестры и стали свидетелем конфликта между мужчиной, который ранее танцевал с сестрой Рохловой, и компанией Старцева, веселившейся неподалеку. Завязалась драка, Павел Рохлов кинулся их разнимать. За ним бросилась и Светлана, на которую, по ее словам, накинулась одна из участниц драки.

"Я подбежала к месту событий вслед за Пашей и сказала: "Что вы творите?" В ответ мне прилетел удар от Лилии Ворогушиной. Началась потасовка, я сама не поняла, как оказалась на земле. Затем почувствовала сильный удар с левой стороны в область виска – как потом выяснилось, Ворогушина нанесла его ногой. И через пару секунд Паша рухнул на асфальт", – цитирует "Толк" рассказ потерпевшей.

"Пытался защитить"

Рохлова настаивает, что ее муж до 23 часов алкоголь не употреблял. А позже пил только слабоалкогольные напитки. По словам женщины, мужа ударили за то, что он попытался ее защитить. Хотя сама она этот момент не видела.

Ранее вдова со ссылкой на заключение медэкспертизы утверждала, что причиной гибели ее мужа стал именно удар Старцева. Однако адвокаты обвиняемого считают, что доказательств у этой версии не достаточно.

"Действительно, умысла у Михаила Старцева на причинение тяжкого вреда здоровью, тем более повлекшего смерть, не было. И мы видим на видеосъемке, что нанесен был лишь один удар. Мы будем выяснять, что явилось причиной смерти. Удар ли Михаила Старцева, либо сильный удар об асфальт, либо иные обстоятельства (в июле 2019 года Павлу Рохлову была причинена закрытая черепно-мозговая травма)", – сообщила amic.ru вторая защитница Михаила Старцева – Татьяна Рыжкова.

Адвокаты рассчитывают, что в ходе судебных разбирательств статья, по которой сейчас обвиняют их подзащитного, может быть переквалифицирована и в этом случае Старцеву грозит меньшее наказание.

"До конца еще не ясно – было ли это причинение смерти по неосторожности, превышение пределов необходимой самообороны или же вовсе – необходимая самооборона. Это станет понятно из исследованных в суде доказательств", – замечает Евгений Цыганчук.

Между тем и жена, и мать погибшего требуют максимального наказания для Старцева. Светлана Рохлова подала два иска о возмещении морального ущерба по 10 млн рублей – от себя и от имени дочери. Мать погибшего подала иск на 15 млн рублей.

Следующее судебное заседание по делу Старцева назначено на 4 февраля.

Что произошло

Напомним, драка, приведшая к трагедии, произошла в ночь с 26 на 27 июля 2020 года рядом с баром "Брют" в районе Старого базара. В конфликте оказались замешаны несколько сторон.

Как рассказывают очевидцы происшествия, нетрезвый мужчина, которого почему-то некоторые сочли инвалидом (по разным данным у него в руках была или трость, или палка) агрессивно вел себя по отношению к компании Михаила Старцева. Старцев в этот момент отдыхал в кафе с двукратной чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной и еще одной приятельницей. Завязалась потасовка.

В этот момент Павел Рохлов, который приехал в кафе с женой и ее сестрой, бросился разнимать дерущихся. Вместе с ним к потасовке присоединилась и Светлана. Во время разборок Ворогушина ударила Рохлову. Павел заступился за жену и получил удар от Старцева. Как сообщал СУ СКР по Алтайскому краю, Старцев нанес удар "кулаком правой руки в область нижней челюсти справа". Рохлов упал и ударился головой об асфальт. Умер он на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

ЧП вызвало общественный резонанс. По этому делу высказывались известные спортсмены России и ведущие. Одна из причин такого внимания – то, что в драке оказались замешаны спортсмены, хоть и бывшие. По сообщениям СМИ, Старцев несколько лет занимался боксом, а его подруга – Лилия Ворогушина – и вовсе двукратная чемпионка мира по кикбоксингу.

Уже позже в Федерации бокса России заявили, что Старцев профессиональным боксером не был и в сборной Алтайского края не состоял. Однако резонанс уже пошел по всей стране.

Светлана Рохлова неоднократно высказывала опасение, что виновные не получат заслуженного наказания, и чтобы максимально привлечь общественное внимание, побывала на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по этому делу очень жестко: "Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство! За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что следит за расследованием этого дела: "Слежу за ходом расследования. Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – написал глава региона в Instagram.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заметил по поводу поведения коллег из мира единоборств: "Конечно, нужно помнить, что каждый из нас – это оружие".

Расследование уголовного дела взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Следственные действия по факту гибели Павла Рохлова завершились в октябре 2020 года. 27 ноября дело поступило в Центральный районный суд Барнаула, рассматривает его судья Лариса Чистеева. Сам Старцев сейчас содержится под домашним арестом.