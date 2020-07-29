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Новости

Смертельной дракой в Барнауле заинтересовались в "Пусть говорят"

, ИА "Амител"
На прощании с Павлом Рохловым заметили оператора ток-шоу
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Один из выпусков ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале могут посвятить смертельной драке, произошедшей на Старом Базаре в Барнауле. Во всяком случае, на прощании с погибшим Павлом Рохловым, помимо журналистов местных СМИ, был замечен оператор, который брал видеокомментарии для федеральной программы. Напомним, ранее сообщалось, что родственники погибшего добиваются максимальной огласки случившегося, чтобы дело не замяли.

"Нас поддержало население города, мы получаем огромное количество писем в direct со словами поддержки. Мы пойдем до конца. Похороним Пашу и приложим еще большие силы, для того чтобы убийце дали все 15 лет колонии", – заявила сестра жены Павла, Ирина Соболевская, день рождения которой и отмечали Рохлины в вечер инцидента.

Напомним, смертельная потасовка у Старого базара произошла в ночь на 27 июля. Из-за удара по голове 40-летний Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева.

В отношении бывшего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". По решению суда Старцев находится под стражей.

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Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

29.07.2020 15:59
- гость -

сколько выпусков наклепают.. и бабосиков отсчитают

29.07.2020 16:28
гость

Давай, желтуха, пусть подерутся в студии, чтоб история еще желтушнее стала. Кому нужна истина, шоу давай. ! 1-ый и 2-ой каналы уже давно нацелены на развитие самых низменных инстинктов, население тупее- управлять легче

29.07.2020 16:50
- гость -


29.07.2020 15:59
- гость -
У Рохловой как и у Старцева, поверь, денег в достатке. Даже более чем

29.07.2020 16:54
Economist

А протестами в Хабаровске не заинтересовались. Это всё, что нужно знать о первом канале.

29.07.2020 17:02
гость

ни за что погиб, жалко, полез защищать, какое страшное общество сегодня

29.07.2020 17:21
Гость

Economist,протесты в Хабаровске идут давно,властям они не интересны.Хорошо,что хоть один раз написали,а то долго замалчивали.Лучше драки пьяные драки обмусоливать,чем недовольство людей властями

29.07.2020 17:25
- гость -

ни за что погиб, жалко, полез защищать, какое страшное общество сегодня
____________________

Общество оскотинилось, деградировало из-за сытости и безнаказанности нуворишей.

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