Вдова погибшего в драке на Старом базаре считает, что мужа убили двое

Вдова погибшего в драке на Старом базаре мужчины рассказала Life Shot, кого считает убийцами мужа и какого наказания будет добиваться для них.
Она утверждает, что к гибели ее возлюбленного причастны как бывший боксер Михаил Старцев (единственный подозреваемый по уголовному делу), так и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина (проходит по делу как свидетель), которая также участвовала в потасовке.
"Старцев – убийца, она – соучастница", — утверждает вдова.
По ее словам, она будет добиваться, чтобы им назначили "максимальное наказание". Рохлова уточнила, что ее устроит 15 лет лишения свободы каждому из них.
При этом супруга погибшего утверждает, что отдых проходил спокойно, пока в место отдыха не прибыли Михаил Старцев и его спутницы.
"Все было очень спокойно, мирно. Никаких конфликтов не было. Потом примерно в 12, может чуть-чуть пораньше появились трое людей – мужчина и две женщины. Они конфликтовали с парнем, который, как следователь мне сказал, после аварии инвалид".
Ранее о резонансном преступлении высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что "реакция должна быть жесткой", а виновные – "ответить по всей строгости закона".
Комментарии