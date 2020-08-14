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Купюру номиналом 300 рублей предложили ввести в России

, ИА "Амител"
Купюру номиналом 300 рублей предложили ввести в России
Фото: himholod.ru

Фото: himholod.ru

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков направил в Центробанк предложение ввести в обращение купюру номиналом 300 рублей. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Свою идею он аргументировал тем, что столица Свердловской области празднует 300-летие. По оценке Пирожкова, было бы символично приурочить к юбилею выпуск купюры соответствующего номинала.

Депутат также предложил три варианта оформления банкноты. По оценке парламентария, на ней можно изобразить здание администрации города, Екатеринбургский цирк имени Филатова или дом купца Севастьянова.

Ранее amic.ru писал, что представители вендинговой индустрии выступили за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей. Такие монеты пригодились бы для сдачи.

Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана их необходимость. Чеканить их есть смысл только в том случае, если они прослужат 20-30 лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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