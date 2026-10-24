Хабаровск накрыло дымом из-за аномальных пожаров в Китае
В городе хуже видимость, чувствуется запах гари
24 октября 2026, 19:17, ИА Амител
Хабаровск заволокло дымом от пожаров / Фото: стоп-кадр с видео ТАСС
В Хабаровске и южных районах Хабаровского края зафиксировано задымление — причиной стал перенос воздушных масс из Китая, сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, термические аномалии сейчас фиксируются на территории КНР с помощью систем космического зондирования Земли.
Дым оттуда добрался до южных районов края и краевой столицы, из‑за этого в городе снизилась видимость, в воздухе ощущается запах гари.
01:44:51 25-10-2026
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