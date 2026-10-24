В городе хуже видимость, чувствуется запах гари

24 октября 2026, 19:17, ИА Амител

Хабаровск заволокло дымом от пожаров / Фото: стоп-кадр с видео ТАСС

В Хабаровске и южных районах Хабаровского края зафиксировано задымление — причиной стал перенос воздушных масс из Китая, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, термические аномалии сейчас фиксируются на территории КНР с помощью систем космического зондирования Земли.

Дым оттуда добрался до южных районов края и краевой столицы, из‑за этого в городе снизилась видимость, в воздухе ощущается запах гари.