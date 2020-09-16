От пиццы до марала. В Барнауле открыли ресторан с уникальным меню

В Барнауле начал работать новый ресторан "Новая высота 4509", где можно отведать блюда из маралятины. Цифры "4509" в названии – отсылка к горе Белухе, самой высокой вершине Алтая. Но это вовсе не традиционный алтайский ресторан: в меню можно найти лучшие блюда как европейской, так и азиатской кухни. Корреспонденты amic.ru сходили на открытие ресторана и попробовали, чем кормят "на высоте", а также выяснили, зачем создавать атмосферу алтайских гор, если в меню – том-ям и фокачча.

Горное спокойствие прямо в городе

Несмотря на свое "высокое" название, ресторан открылся на первом этаже элитного жилкомплекса "Новая высота". На входе посетителей встречает рогатая голова горного барана. Правда, не настоящая, а лишь стилизованная фигура из металла. Такие же украшают и внутренний интерьер. Пожалуй, это единственное внешнее напоминание о Горном Алтае и Белухе в интерьере "Новой высоты 4509". В остальном это светлый и уютный ресторанчик, выдержанный в классическом европейском стиле.

Владельцы заведения объяснили, что и не пытались сделать алтайский ресторан. Наоборот, "Новая высота" по задумке – "место для всего", объяснила директор ресторана Елена Султанова.

"Здесь можно и по-быстрому выпить чашечку кофе, и пообедать в разгар рабочего дня, и провести праздничный ужин в компании близких друзей. Мы организовали пространство так, чтобы всем хватило места: и уютные столики, и барная стойка, и место для большого торжества. "Высота" в первую очередь для нас – это первоклассное обслуживание, вкусная еда и те эмоции, которые мы дарим гостям", – рассказала Султанова.

Правда, "нотки" Алтая здесь встречаешь повсюду. Например, каждый стол украшает душистый букет алтайских горных трав.

От борща до жюльена

Корреспонденты amic.ru, не щадя живота своего, проверили, чем же кормят "на высоте". От ассортимента здесь даже у избалованных гурманов разбегутся глаза. В меню – самые известные и проверенные временем блюда: пицца, французский салат нисуаз с тунцом и даже украинский борщ с салом. Выбор настолько большой, что не сразу замечаешь главную экзотику: салат с мясом марала и бифштекс из маралятины.

Мы решили в этот раз обойтись гастрономическим путешествием по Европе и заказали пасту с копченой курицей, жюльен из сморчков, традиционный английский ростбиф. А фотокорреспондент amic.ru Катя Смолихина, которой не жалко маленьких осьминожек, взяла еще и азиатский салат с морепродуктами.

Готовят в "Новой высоте" очень быстро – уже через полчаса все четыре блюда были у нас на столе. И это при том, что желающих попробовать кухню нового заведения было немало: на открытие пригласили VIP-гостей и популярных барнаульских блогеров.

Такого вкусного жюльена, надо признать, я не ел давно. Сморчок – это только звучит смешно. Насыщенный грибной вкус и нежный тянущийся сыр, который просто тает во рту: гастрономический оргазм вам обеспечен. Паста же в "Новой высоте" такая сытная, что пробовать ее лучше в последнюю очередь: после нее вы уже вряд ли осилите даже десертик. Кстати, подают ее в сливочно-шпинатном соусе. До этого я был уверен, что шпинат на дух не переношу, но теперь засомневался. Это безумно вкусно.

Возникло ощущение, что каждое блюдо для нас приготовил отдельный мастер: каждый кулинарный шедевр здесь имеет свой неповторимый оттенок. Но в "Новой высоте" за кухню отвечают всего три человека – шеф-повар Виталий Шалунов и два сушефа.

"Кухня создавалась очень просто. Директор сказала мне: "Хочу видеть в меню все". Поэтому у нас тут появился некий fusion: Италия, немного Китая, Средиземноморье. Все вместе. Лучшие рестораны себе такого позволить не могут. А мы взяли и смогли: пицца, фокачча, брускеты. Даже самые избалованные гурманы найдут для себя в меню что-то интересное. В каждое блюдо мы с коллегами вкладываем душу", – рассказал Шалунов.

По его словам, рецепт такой универсальности – знать, где заказывать продукты, и делать правильные заготовки. Кухня в ресторане открытая: если повезет, то можно и пару секретов от шефа подсмотреть.

Кстати, цены в "Новой высоте 4509" кусаются не очень больно: за четыре блюда мы заплатили чуть больше тысячи рублей. А постоянным клиентам, которые "наедят" в ресторане на 20 тысяч рублей, заведение выдает дисконтные карты со скидкой 10%.

С песней – вкуснее

Но не только вкусной едой здесь встречали гостей. Открыть ресторан владельцы решили под алтайские мотивы: перед гостями выступила этническая группа "Белуха Джем". Пробовать блюда под тягучее и пронзительное горловое пение – это как минимум необычно.

Кстати, лидер группы Алексей Чичаков родился у самого подножия Белухи – в Уймонской долине. Он отметил: несмотря на то, что ресторан находится среди городских новостроек, атмосфера здесь действительно алтайская – спокойствие, уют и добродушный персонал. И пообещал, что будет выступать здесь еще. Так что поесть маралятину под алтайские напевы вы еще успеете.

А барнаульский блогер Анна Тулина провела для собравшихся урок Art&Wine. Любой желающий мог бесплатно взять бокальчик хорошего испанского вина и... нарисовать им картину. Гости с удивлением открыли для себя, что вином можно окрасить не только любимую блузку, но и лист бумаги. Причем вполне осознанно и с вдохновением. По словам преподавателя мастер-класса, это хорошая арт-терапия, которая помогает расслабиться и отвлечься от рабочей суеты. Главное – не перебрать с дегустацией "красок", чтобы релаксация прошла успешно.

Директор ресторана заверила, мастер-классы и другие события будут проходить здесь регулярно. "Новая высота" должна стать не только местом быстрых перекусов и праздничных ужинов, но и точкой притяжения для всех, кто неравнодушен к хорошей музыке, познавательным урокам и светским мероприятиям.

"Мы хотим, чтобы это пространство объединяло гостей и дарило новые эмоции. Чтобы с друзьями было приятно встречаться на высоте. Постараемся, чтобы здесь всегда было весело и интересно", – объяснила Султанова.

Ну а открывать ресторан в пандемию, по ее словам, – никакой не риск. Удачное место, вкусная еда и развлекательная программа точно дадут результат, уверена директор.

"В округе не так много мест, где можно пообедать или организовать деловую встречу. Сейчас такой ритм жизни, что люди даже готовить себе три раза в день не всегда успевают. А потому те, кто живет в "Новой высоте", а также другие жители Индустриального района смогут быстро и вкусно поесть у нас", – объяснила Султанова.