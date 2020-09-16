Основные праздничные площадки продезинфицируют к Дню города в Барнауле

В ходе подготовки к празднованию 290-летия со дня основания Барнаула в городе приступили к обработке общественных пространств. Специалисты используют хлорсодержащие препараты, которые безопасны для человека, пишет пресс-служба мэрии.

В данный момент работы ведутся в Нагорном парке и на набережной. Также сегодня обработка пройдет на пл. Мира, пл. Сахарова, пл. Ветеранов, Нулевом километре, возле бывшего кинотеатра "Россия" и территории, прилегающей к зданию правительства Алтайского края.

В ночь с 16 на 17 сентября сотрудники МБУ "Автодорстрой" проведут обработку дорог и площадей Баварина, Сахарова, Советов, улиц Мало-Тобольской, Ленинградской, А. Петрова (в границах улиц Ленинградской и Малахова), Энтузиастов (в границах улиц Ленинградской и Георгиева).