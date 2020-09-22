Число случаев COVID-19 в Горном Алтае превысило 3 тысячи

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 70 новых случаев COVID-19. Тем самым число выявленных зараженных составило 3047, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 26 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 12 детей; у 13 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у трех детей; у 11 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Шебалинского района.

Выздоровели за сутки еще 27 пациентов. Всего из медучреждений выписали 2341 человека.

Ранее в регионе зарегистрировали 16 летальных случаев у пациентов с COVID-19. 14 из них умерли от коронавируса, два – от иных причин.