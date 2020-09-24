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65 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Скончался еще один пациент
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 65 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

Диагноз подтвердился у 26 жителей Онгудайского района, в том числе у трёх детей; у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у шести жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей Турочакского района; у двух жителей Улаганского района.

Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 3177. Выздоровели из этого числа 2418 пациентов, 38 из которых — за последние сутки.

"Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В среду, 23 сентября, скончался 92-летний житель Онгудайского района. Коронавирус был подтверждён 20 сентября, также у мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, из сопутствующих заболеваний – гипертоническая болезнь", — говорится в сообщении.

С учетом этого за весь период пандемии в Республике Алтай зарегистрировали 17 смертей пациентов с коронавирусом. 15 из них умерли от COVID-19, два – от иных причин.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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