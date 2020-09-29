Еще 54 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 54 случая COVID-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 25 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у двух жителей Онгудайского района и у двух жителей Усть-Канского района.

Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в республике выросло до 3532 человек. Выздоровели из этого числа 2584 пациента, 42 из которых – за последние сутки.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев дал пять советов по защите от коронавируса. Главный из них – обратиться к врачу.