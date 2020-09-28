Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как избежать заражения вирусами. Врач дал пять простых советов.
Во-первых, нужно пить как можно больше жидкости.
"Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", – отметил специалист.
Также нужно обеспечить организм витамином C. Для этого добавлять в чай лимон, лайм или грейпфрут, а также есть киви, цитрусовые и квашеную капусту.
Еще один совет – достаточное количество зелени в рационе.
А если вы все-таки чувствуете недомогание – лучше сразу обратиться к врачу.
Комментарии
"Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", — отметил специалист."
Про гидроудар по вирусам это круто задвинул он точно врач, а не пациент из шестой палаты?!!!!
Да, про гидроудар - это что-то с чем-то... На самом деле воду при вирусных заболевания пьём для того, чтобы продукты деятельности вирусов, а именно токсины, быстрее выводились из организма.