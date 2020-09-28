Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как избежать заражения вирусами. Врач дал пять простых советов.

Во-первых, нужно пить как можно больше жидкости.

"Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", – отметил специалист.

Также нужно обеспечить организм витамином C. Для этого добавлять в чай лимон, лайм или грейпфрут, а также есть киви, цитрусовые и квашеную капусту.

Еще один совет – достаточное количество зелени в рационе.

А если вы все-таки чувствуете недомогание – лучше сразу обратиться к врачу.