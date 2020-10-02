В Республике Алтай за сутки выявили более 100 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусом, пишет региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 27 жителей Майминского района, в том числе у семи детей; у 17 жителей Онгудайского района, в том числе у пяти детей; у 12 жителей Кош-Агачского района; у шести жителей Усть-Канского района; у шести жителей Усть-Коксинского района; у трех жителей Турочакского района; у одного жителя Улаганского района.

Таким образом, на 2 октября общее число больных коронавирусом в Горном Алтае достигло 3784. Выздоровели 2783 человека, из которых 65 – за последние сутки.

Также зарегистрирован еще один случай смерти пациента с COVID-19. Скончался 72-летний житель Новосибирской области, ранее прибывший в Чемальский район. У мужчины диагностировали коронавирусную пневмонию и гипертоническую болезнь. Всего за время пандемии в регионе скончалось 22 человека с подтвержденным коронавирусом, из которых 19 – от COVID-19, три – от иных причин.