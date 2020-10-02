В барнаульской поликлинике №9 опровергли закрытие на карантин из-за COVID-19

В барнаульской поликлинике №9 опровергли информацию о закрытии на карантин из-за COVID-19. Об этом amic.ru сообщили в приемной медучреждения.

"В поликлинике частично ограничили плановую помощь, само медучреждение на карантин не закрывается", – сказал представитель больницы.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о закрытии барнаульской поликлиники №9 на карантин из-за коронавируса, уточнив, что речь идет именно об амбулаторном отделении, которое работает со взрослым населением.

Как ранее сообщил amic.ru, ранее в Telegram-каналах появилась информация о вспышке в краевой больнице скорой медицинской помощи. В Минздраве подтвердили, что там есть заболевшие как среди медперсонала, так и среди пациентов, однако точное число пока неизвестно.