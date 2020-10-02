В барнаульской поликлинике №9 опровергли закрытие на карантин из-за COVID-19

В барнаульской поликлинике №9 опровергли информацию о закрытии на карантин из-за COVID-19. Об этом amic.ru сообщили в приемной медучреждения.
"В поликлинике частично ограничили плановую помощь, само медучреждение на карантин не закрывается", – сказал представитель больницы.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о закрытии барнаульской поликлиники №9 на карантин из-за коронавируса, уточнив, что речь идет именно об амбулаторном отделении, которое работает со взрослым населением.
Как ранее сообщил amic.ru, ранее в Telegram-каналах появилась информация о вспышке в краевой больнице скорой медицинской помощи. В Минздраве подтвердили, что там есть заболевшие как среди медперсонала, так и среди пациентов, однако точное число пока неизвестно.
Комментарии
Что за жизнь пошла. Сначала фейки публикуют, потом их опровергают. Это бизнес такой? Завлеки лоха называется? Нельзя сначала проверить информацию. Амик не такой, это всё вражеские империалисты.