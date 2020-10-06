Житель Алтайского края с COVID-19 умер в Горном Алтае

В Республике Алтай за сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 20 жителей Онгудайского района, в том числе у трех детей; у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у 12 жителей Майминского района; у 10 жителей Усть-Канского района; у шести жителей Усть-Коксинского района.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае на 6 октября достигло 4095. За весь период выздоровели 3003 человека, из которых 85 – за последние сутки.

Кроме того, зарегистрирован еще один случай смерти больного с коронавирусом. Скончался 69-летний житель Алтайского края, прибывший ранее в Республику Алтай. Смерть наступила из-за повторного инфаркта.

Всего за время эпидемии в регионе умерло 24 человека, из которых 20 – от COVID-19, а еще четыре – по иным причинам.