Минздрав опроверг нехватку лекарств в ковидном госпитале Бийска

Минздрав Алтайского края опроверг нехватку медикаментов в ковидном госпитале Бийска. Как рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко в ходе онлайн-брифинга 12 октября, обеспечение медикаментами находится на постоянном мониторинге министерства.

"Нужно понимать, что, помимо ковида, в госпиталях должны быть медикаменты и для лечения других состояний нездоровья – такие наборы. Но даже если потребности в них возникают, ситуации быстро нивелируются", – сказал врач.

Как ранее сообщил amic.ru, пациентка ковидного госпиталя в Бийске написала в одном из городских сообществ о том, как оснащена местная больница. По словам женщины, людям не дают медикаменты. Кроме того, одна из пациенток рассказала о том, что ей несколько раз заменяли препараты аналогами, поскольку лекарства попросту заканчивались.