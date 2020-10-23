192 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Горном Алтае зафиксировали 192 новых случая коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Симптомы COVID-19 отмечаются у 142 пациентов.

Диагноз подтвердился у 84 жителей Горно-Алтайска, в том числе у восьми детей; у 37 жителей Майминского района, в том числе у 11 детей; у 16 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей Шебалинского района; у 11 жителей Онгудайского района; у семи жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Усть-Канского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявили 6272 случая заболевания. При этом вылечились из этого числа 4292 человека, 66 из которых – за минувшие сутки.